Bursa'da İstihdama Katkı Sağlayacak İş Birliği Modelleri Ele Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da İstihdama Katkı Sağlayacak İş Birliği Modelleri Ele Alındı

09.02.2026 15:12  Güncelleme: 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Akademisi'nin Danışma Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda sektör ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları ve istihdam konuları ele alındı. Başkan Mustafa Bozbey, Bursa'nın dönüşüm sürecinde eğitim ve iş gücü yetiştirme önemine vurgu yaptı.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Bursa Kent Akademisi'nin Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı. Sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları ve istihdama katkı sağlayacak iş birliği modellerinin ele alındığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Katma değeri yüksek ürünlere yönelik Bursa'nın nasıl bir dönüşüm yapması gerektiğini, bu dönüşümde eleman ihtiyacının nasıl çözüleceğini konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Eğitim yolculuğunda yeni bir kapı, istihdamda güçlü bir başlangıç" vizyonuyla hayata geçirilen Bursa Kent Akademisi'nin Danışma Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu, BEBKA, BTSO, Bursa Ticaret Borsası, BESOB ve üniversitelerden temsilciler katıldı.

Vatandaşların mesleki yetkinliklerini artıracak eğitim çalışmalarının kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği toplantıda, sektörlerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilecek programlar ve vatandaşların istihdam süreçlerine destek konuları ele alındı. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş ve önerilerin konuşulduğu toplantıda, ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla Bursa'ya değer katacak projelerin hayata geçirilmesi hedeflendi.

Bozbey, Bursa Kent Akademisi ile tüm kursları bir ara toplamayı, sektörlerin ihtiyaç duyduğu iş gücüne yönelik organizasyonlar yapmayı, eğitimler düzenlemeyi ve iş arayanlara da mesleki yeterlilik kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Birçok mesleğin ortadan kalktığını ve yeni mesleklerin yaşamın içerisinde yer almaya başladığını belirten Bozbey, "Bursa İş Ofisi'ne şu ana kadar 125 bin gencimiz başvurdu. Sektörel anlamda Bursa'da bir değişime de ihtiyaç var. Tekstil sektörü Bursa'yı terk ediyor. Maliyeti düşük ülkelere gidiyor. Katma değeri yüksek ürünlere yönelik Bursa'nın nasıl bir dönüşüm yapması gerektiğini, bu dönüşümde eleman ihtiyacının nasıl çözüleceğini konuşmalıyız. Bursa Kent Akademisi bu noktada önemli misyon üstleniyor. Verilecek eğitimlerle dönüşüm sürecine katkı sağlıyoruz" dedi.

İş dünyası, akademisyenler ve kamu kurumlarıyla yapılacak iş birliğiyle kenti kucaklayacak bir yapı oluşturulması gerektiğini belirten Bozbey, katma değeri yüksek ürünler konusunda Bursa'nın Türkiye'de öncü olabileceğini dile getirdi. Bu durumun Bursa'nın dünya çapında tanınmasına da katkı sağlayacağını aktaran Bozbey, "Bursa Kent Akademisi, çok önemli bir sorumluluk üstlenen pozisyona gelecektir. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi buralara yönlendirip, eğitimle iş gücüne hazırlamalıyız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Bozbey, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da İstihdama Katkı Sağlayacak İş Birliği Modelleri Ele Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti

17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
16:55
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
16:50
Tartışma yaratan hamburger “Pahalı“ diyen de var, normal bulan da
Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da
16:20
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
15:27
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 17:32:25. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da İstihdama Katkı Sağlayacak İş Birliği Modelleri Ele Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.