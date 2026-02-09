Bursa'da İstihdama Katkı Sağlayacak İş Birliği Modelleri Ele Alındı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Bursa Kent Akademisi'nin Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı. Sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları ve istihdama katkı sağlayacak iş birliği modellerinin ele alındığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Katma değeri yüksek ürünlere yönelik Bursa'nın nasıl bir dönüşüm yapması gerektiğini, bu dönüşümde eleman ihtiyacının nasıl çözüleceğini konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Eğitim yolculuğunda yeni bir kapı, istihdamda güçlü bir başlangıç" vizyonuyla hayata geçirilen Bursa Kent Akademisi'nin Danışma Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu, BEBKA, BTSO, Bursa Ticaret Borsası, BESOB ve üniversitelerden temsilciler katıldı.

Vatandaşların mesleki yetkinliklerini artıracak eğitim çalışmalarının kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği toplantıda, sektörlerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilecek programlar ve vatandaşların istihdam süreçlerine destek konuları ele alındı. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş ve önerilerin konuşulduğu toplantıda, ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla Bursa'ya değer katacak projelerin hayata geçirilmesi hedeflendi.

Bozbey, Bursa Kent Akademisi ile tüm kursları bir ara toplamayı, sektörlerin ihtiyaç duyduğu iş gücüne yönelik organizasyonlar yapmayı, eğitimler düzenlemeyi ve iş arayanlara da mesleki yeterlilik kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Birçok mesleğin ortadan kalktığını ve yeni mesleklerin yaşamın içerisinde yer almaya başladığını belirten Bozbey, "Bursa İş Ofisi'ne şu ana kadar 125 bin gencimiz başvurdu. Sektörel anlamda Bursa'da bir değişime de ihtiyaç var. Tekstil sektörü Bursa'yı terk ediyor. Maliyeti düşük ülkelere gidiyor. Katma değeri yüksek ürünlere yönelik Bursa'nın nasıl bir dönüşüm yapması gerektiğini, bu dönüşümde eleman ihtiyacının nasıl çözüleceğini konuşmalıyız. Bursa Kent Akademisi bu noktada önemli misyon üstleniyor. Verilecek eğitimlerle dönüşüm sürecine katkı sağlıyoruz" dedi.

İş dünyası, akademisyenler ve kamu kurumlarıyla yapılacak iş birliğiyle kenti kucaklayacak bir yapı oluşturulması gerektiğini belirten Bozbey, katma değeri yüksek ürünler konusunda Bursa'nın Türkiye'de öncü olabileceğini dile getirdi. Bu durumun Bursa'nın dünya çapında tanınmasına da katkı sağlayacağını aktaran Bozbey, "Bursa Kent Akademisi, çok önemli bir sorumluluk üstlenen pozisyona gelecektir. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi buralara yönlendirip, eğitimle iş gücüne hazırlamalıyız" diye konuştu.