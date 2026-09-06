Bursa Kestel\'de anız yangını ormana sıçradı, 3 hava aracıyla müdahale sürüyor

3 HAVA ARACIYLA MÜDAHALE EDİLİYOR

Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'ndeki bir bahçede bulunan anızların yakılmasıyla başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangına 3 hava aracı,15 arazöz, iş makinesi ve 66 personel ile müdahale ediliyor.

Muhammet SEZGİN/KESTEL (Bursa),