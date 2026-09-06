Bursa Kestel'de anız yangını ormana sıçradı, 3 hava aracıyla müdahale sürüyor
Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde bir bahçede yakılan anızlar, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına 3 hava aracı, 15 arazöz, iş makinesi ve 66 personel ile müdahale ediliyor.
3 HAVA ARACIYLA MÜDAHALE EDİLİYOR
Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'ndeki bir bahçede bulunan anızların yakılmasıyla başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangına 3 hava aracı,15 arazöz, iş makinesi ve 66 personel ile müdahale ediliyor.
Muhammet SEZGİN/KESTEL (Bursa),
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bursa Kestel'de anız yangını ormana sıçradı, 3 hava aracıyla müdahale sürüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?