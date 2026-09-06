Bursa Kestel'de orman dışı alandaki yangına 66 personel ve 3 hava aracıyla müdahale sürüyor
Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı kırsal Kayacık Mahallesi yakınlarındaki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 hava aracı, 15 arazöz ve iş makineleri ile 66 personelle yangına müdahale ediyor.
Bursa'nın Kestel ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı kırsal Kayacık Mahallesi yakınlarındaki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin 3 hava aracı, 15 arazöz ve iş makineleri ile 66 personelle müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bursa Kestel'de orman dışı alandaki yangına 66 personel ve 3 hava aracıyla müdahale sürüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?