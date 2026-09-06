Bursa Kestel'deki orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
BURSA'nın Kestel ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kayacık Mahallesi'ndeki ormanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: DHA
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