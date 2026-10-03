Bursa merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

BURSA merkezli 4 ilde 'Bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması doğrultusunda 'Bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık' olaylarıyla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Savcılık talimatıyla İstanbul, İzmir ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyale el konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari olduğu belirlenen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber: Kazım BULUT-Kamera: Bursa,