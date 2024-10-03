Bursa Merkezli Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Bursa Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Narkoçelik-41 operasyonunda Bursa'da 53 zanlı gözaltına alındı, büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

03.10.2024 12:16
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"Narkoçelik-41" operasyonları kapsamında Bursa merkezli 5 ilde polisin gerçekleştirdiği baskınlarda 53 zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı tespit edilen 72 kişiye yönelik Bursa merkezli İstanbul, Yalova, Eskişehir ve Mersin'de operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 5 ilde 1000 polisin katılımıyla şafak vakti helikopter destekli eş zamanlı baskınlar yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nun yönettiği operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 42 kilo 440 gram sentetik uyuşturucu, 11 kilo 300 gram esrar, 15 gram kokain, 28 adet sentetik hap, 2 hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, ateş fitilli el yapımı patlayıcı ile 3 araç ve 258 bin lira ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 arsaya el konuldu.

Ekipler, operasyonda 53 kişiyi yakaladı. Haklarında gözaltı kararı olan zanlılardan 14'ünün ise cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Diğer 5 şüphelinin de yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA

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