Bursa Mudanya'da okul bahçesinin istinat duvarı çöktü, güvenlik önlemi alındı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Mütareke İlkokulu'nun bahçesindeki istinat duvarı, gece saatlerinde çöktü. Yan inşaattaki temel kazısının neden olduğu belirtilen çökmede okul bahçesinin bir bölümü zarar gördü ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.
BURSA'nın Mudanya ilçesinde okul bahçesinin istinat duvarı çöktü.
Mudanya'da Mütareke İlkokulu'nun bulunduğu okul bahçesinin istinat duvarı, gece saatlerinde çöktü. Siteler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, okulun yanında sürdürülen inşaatın temel kazı çalışmaları sırasında istinat duvarının çöktüğü öne sürüldü. Çökme nedeniyle okul bahçesinin bir bölümü de zarar görürken, çevrede güvenlik önlemi alındı.
Kaynak: DHA
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