Bursa Mudanya'da rüzgar iki ağacı devirdi, motosikletin devrilişi kameraya yansıdı - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da rüzgar iki ağacı devirdi, motosikletin devrilişi kameraya yansıdı

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Bursa Mudanya\'da rüzgar iki ağacı devirdi, motosikletin devrilişi kameraya yansıdı
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Bursa'da etkili kuvvetli rüzgar Mudanya'da iki ağacın devrilmesine neden oldu, belediye ekipleri ağaçları keserek kaldırdı. Kestel'de bir motosiklet sürücüsü rüzgar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti, motosikletin devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Mudanya ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde iki ağaç devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri devrilen ağaçları keserek yoldan kaldırdı. Ağaç parçaları kepçe yardımıyla kamyonlara yüklendi.

Kestel ilçesinde ise bir motosiklet sürücüsü kuvvetli rüzgar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletin devrilmesi bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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