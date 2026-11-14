Bursa Mustafakemalpaşa'da 16 yıl önceki cinayette 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Mustafakemalpaşa'da 16 yıl önceki cinayette 1 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Mustafakemalpaşa\'da 16 yıl önceki cinayette 1 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bursa Mustafakemalpaşa'da 2010'da öldürülen Mehmet Arıcan'ın dosyası 16 yıl sonra yeniden ele alındı. Kenevir tarlasına izinsiz girme husumeti nedeniyle işlendiği belirlenen cinayette 17 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 2010 yılında av tüfeğiyle öldürülen Mehmet Arıcan cinayeti, 16 yıl sonra aydınlatıldı. Kenevir tarlasına izinsiz girilmesi nedeniyle yaşanan husumet sonucu işlendiği belirlenen cinayete ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, 7 Eylül 2010'da saat 12.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Taşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi olarak çalışan Mehmet Arıcan, çalıştığı yerden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Kayıp olarak aranan Arıcan'ın cansız bedeni, 4 gün sonra Karanlıkdere mevkisinde bulundu. Yapılan incelemede Arıcan'ın ormanda av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesinin ardından dosya daimi aramaya alındı.

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Aradan geçen 16 yılın ardından, teknolojik gelişmeler ve yeni yöntemler ışığında Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında Mehmet Arıcan dosyasındaki HTS kayıtları, mali incelemeler ve yeni tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda Taşpınar Mahallesi'nde saha çalışmaları da gerçekleştirildi. JASAT ekipleri, araştırmaların sonucunda olayla ilişkisi olabileceği değerlendirilen 8 adrese 11 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 17 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden H.F. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 16 şüpheli serbest bırakıldı. Olayın yaşandığı dönemde, öldürülen Mehmet Arıcan ile H.F. arasında kenevir tarlasına izinsiz girilmesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
MustafakemalpaşaYerel HaberlerMehmet Arıcan3. SayfaKenevirCinayetGüncelBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi O anlar objektiflere yansıdı Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Karayazı’da soğuk havada tezgah başında bekleyen satıcıya güvenlikçilerden destek Karayazı'da soğuk havada tezgah başında bekleyen satıcıya güvenlikçilerden destek
Maaş, izin ve disiplin kuralları Sözleşmeli personeller için kurallar değişti Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti
BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk?
14:35
Haluk Bilginer’in “Türkiye sineması” çıkışına Gökhan Alkan’ın yanıtı bomba
Haluk Bilginer’in “Türkiye sineması” çıkışına Gökhan Alkan'ın yanıtı bomba
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
13:54
Şimşek’ten maaş yanıtı: En düşük emekli aylığında reel artış yüzde 621
Şimşek'ten maaş yanıtı: En düşük emekli aylığında reel artış yüzde 621
13:13
Ordu’da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
13:05
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 14:41:48. #.0.2#
SON DAKİKA: Bursa Mustafakemalpaşa'da 16 yıl önceki cinayette 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android