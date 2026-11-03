Bursa Mustafakemalpaşa\'da mevlit çıkışı vurulan Emre İnatlı öldü, şüpheli tutuklandı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Emre İnatlı (35), camide okunan mevlidin ardından çıkışta karşılaştığı arkadaşı Recep Karabulut (25) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Şüpheli Karabulut, tutuklandı.

Olay, 30 Ekim'de, Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde Aydın'dan otobüsle ilçeye gelen Emre İnatlı, sabah gittiği camide okunan mevlidin ardından çıkışta, birlikte hayvan ticareti yaptığı arkadaşı Recep Karabulut ile karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü. Recep Karabulut, yanındaki tabancayla, 4 çocuk babası Emre İnatlı'ya ateş açtı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden İnatlı, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, Emre İnatlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İnatlı'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerden sonra otopsi için morga kaldırıldı.

'HUSUMET OLUŞTU'

Olayın ardından kaçan Recep Karabulut, suç aleti tabancayla birlikte, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karabulut'un emniyetteki ilk ifadesinde, "Birlikte hayvan ticareti yapıyorduk. Aramızda husumet oluştu" dediği öğrenildi.

Karabulut, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.