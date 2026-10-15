Bursa Nilüfer\'de özel halk otobüsünün camını yumrukla kıran yaya kaçtı

BURSA'da özel halk otobüsü şoförüyle tartışan yaya, aracın camını yumrukla kırdı. Şüpheli kaçarken, yaşananlar halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. 16 M 00052 plakalı özel halk otobüsü, yaya geçidinin de bulunduğu kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada otobüsün solundan gelen kişi, sürücüye küfrederek yaya yolundan yolun karşısına geçti. Sürücüyle tartışan yaya, aracın ön kapısının camını yumruklayarak kırdı. Tartışma bir süre daha devam ederken, şüpheli ise kaçtı. Yaşananlar, halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.