Bursa Nilüfer\'de satış ofisine ateş açan şüpheli, alacağı nedeniyle gözaltına alındı

Bursa Nilüfer'de satış ofisine ateş açan şüpheli, alacağı nedeniyle gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir inşaat firmasının satış ofisine tabancayla ateş açan şüpheli, çalışanların ihbarı üzerine gözaltına alındı. Şüphelinin firmadan alacağı olduğu ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiği öğrenildi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir inşaat firmasının satış ofisini kurşunlayan şüpheli gözaltına alındı.
Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir inşaat firmasına ait satış ofisinin önüne gelen İlyas B, tabancayla ateş etti.
Firma çalışanlarının ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekibi, zanlıyı gözaltına aldı.
İlyas B'nin, inşaat firmasından alacağının olduğu, olayı bu yüzden gerçekleştirdiği öğrenildi.
Şüpheli, polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?