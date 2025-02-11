Bursa'nın 2050 Vizyonu için Muhtarlarla Bir Araya Gelindi - Son Dakika
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Bursa'nın 2050 Vizyonu için Muhtarlarla Bir Araya Gelindi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2050 hedefli '1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı' çalışmalarını muhtarlarla görüşerek sürdürüyor. Başkan Mustafa Bozbey, katılımcılık anlayışıyla planın geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

11.02.2025 17:34  Güncelleme: 20:15
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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin Kent Anayasası'nı oluşturacak "1/100.000 Ölçekli 2050 Vizyonu Çevre Düzeni Planı" çalışmalarını, 17 ilçedeki muhtarların görüş ve düşüncelerini alarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Tüm kesimlerle bir araya gelerek hazırladığımız 2050 hedefli planı, en doğru şekilde gerçekleştirmek üzere yola çıktık" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Anayasası'nı oluşturacak 2050 vizyonlu "1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı" kapsamında toplumun tüm kesimleriyle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, dağ yöresi, İnegöl, Karacabey ve Mustafakemalpaşa'nın ardından Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerindeki muhtarlarla buluşarak fikir ve önerilerini dinledi. Bursa Planlama Ajansı ve Bursa Muhtarlar Derneği iş birliğinde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapılan Bölgesel Muhtarlar Çalıştayı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Nazlı Yazgan, şehir plancıları, akademisyenler ve muhtarlar katıldı.

"2050 hedefli planı, en doğru şekilde gerçekleştirmek üzere yola çıktık"

Katılımcılık anlayışı gereği muhtarların düşüncelerini dinlemek istediklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, kentin, ilçelerin ve mahallelerin sorunlarını çözmek üzere milletin takdirini alarak göreve başladıklarını söyledi. Kent Anayasası olan 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı'nda muhtarların önerilerinin de yer alması için bu toplantıları düzenlediklerini dile getiren Başkan Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin tüm dinamikleriyle görüşmelerde bulunuyoruz. Mahallelerimizin sorunlarını muhtarlarımız daha yakından biliyor. Kentler, yalnızca belediye başkanları ve yerel idareciler tarafından planlanamaz ve yönetilmez. Tüm kesimlerle bir araya gelerek hazırladığımız 2050 hedefli planı, en doğru şekilde gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Muhtarların bu plana olan katkıları bu yüzden önemlidir. Mahallelerimizin sorunlarını bizlere iletiyorsunuz. Çözümleri için çalışıyoruz" dedi.

"Kaçak inşaatlar konusuna asla müsaade etmeyin"

Tüm planlama süreçlerini Bursa Plan çatısı altında toplayarak yöneteceklerini söyleyen Başkan Bozbey, Bursa'da yeşil dokunun ve kültürel alanların arttığı plan anlayışını ortaya koyacaklarını belirtti. Çevreye yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Bozbey, Nilüfer Çayı'nın tekrar temiz akmasını tüm Bursalılarla birlikte başaracaklarını ifade etti. Görülen olumsuzlukların Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne iletilmesini isteyen Başkan Bozbey, "Havamızı ve suyumuzu önemsiyoruz. Kurulan ekipleri, Nilüfer Çayı'nı adım adım takip ediyor. Çağımıza karşılık veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Bu kent hepimizin. Kaçak inşaatlar konusuna asla müsaade etmeyin. Şikayet edin. Bu kentin toprağı, suyu, havası temiz olmalı. Halkımızla birlikte bunu yapabilecek bilgi birikimimiz de var. Bunu hepimiz sağlayacağız. Onun için bir araya gelmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Nazlı Yazgan, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın ilk katılımcı toplantılarına muhtarlardan başladıklarını söyledi. Uzmanlarla birlikte çalıştıklarını ancak muhtarlarla buluşarak görüş ve düşüncelerini dinlemenin önemli olduğunu anlatan Yazgan, sahaya hakim olan muhtarların fikir ve önerilerinin potansiyel durumun tespitinde büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı ve Nilüfer Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar da kentin önümüzdeki 25 yılını ele alan planın çalışmalarına muhtarlardan başlanmasının önemine değinerek Başkan Mustafa Bozbey ve ekibine teşekkür etti.

Çevre Düzeni Planı Proje Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Terzi ise plan hakkında katılımcılara sunum yaparak bilgi verdi. Çalıştay, soru cevap bölümüyle devam etti.

Kaynak: ANKA

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