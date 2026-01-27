Bursa\'nın Balkan Şehirleri Ağı\'na Üyeliği Kesinleşti

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Balkanlar'daki yerel yönetimleri bir araya getirmek amacıyla kurulan B40 Balkan Şehirleri Ağına üyeliği kesinleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Hayata geçireceğimiz ekonomik projelerle şehrimizi geleceğe hep birlikte hazırlayacağız. Sınırları aşan kardeşliğimizi, bölgesel kalkınma ve ortak bir gelecek hedefiyle çok daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Avrupa Birliği'nin doğu sınırlarını ve Avrasya'nın batı ayağını oluşturan bölge olan Balkanlar'daki yerel yönetimleri bir araya getirmek amacıyla 2021 yılında kurulan B40 Balkan Şehirleri Ağı'nın 5. Yıllık Zirvesi, Hırvatistan'ın Zagreb kentinde yapıldı. Belediye başkanları, yerel yönetim temsilcileri ve alanında uzman isimleri bir araya geldiği zirvede, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de üyeliği de kesinleşti. Bu üyelikle Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir şehircilik, demokratik yönetişim, kültürel ve ekonomik iş birlikleri ile bölgesel dayanıklılığın artırılmasına yönelik somut, iş birliğine dayalı ve geleceğe dönük projelerde aktif rol üstlenecek.

"Şehrimizi geleceğe hep birlikte hazırlayacağız"

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, B40 Balkan Şehirleri Ağı üyeliğinin tarihi bir adım olduğunu söyledi. Balkanlar ile olan köklü tarihi ve kültürel bağları, bugünün vizyonu ve yarının projeleriyle birleştirdiklerini vurgulayan Bozbey, Avrupa ve Balkanlar'ın en kapsamlı yerel yönetim ağının bir parçası olarak; yeşil dönüşümden sürdürülebilir şehirciliğe kadar pek çok stratejik alanda iş birliğinin kurumsal temelini attıklarını dile getirdi. Tarihi ve kültürel bağların en güçlü olduğu Balkan coğrafyasına Bursa'nın tecrübesini aktaracaklarını belirten Bozbey, "Hayata geçireceğimiz ekonomik projelerle şehrimizi geleceğe hep birlikte hazırlayacağız. Sınırları aşan kardeşliğimizi, bölgesel kalkınma ve ortak bir gelecek hedefiyle çok daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Yuvarlak masa toplantıları düzenlendi

Zirve programında 'Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik', 'Kültür ve turizm alanında iş birliği', 'Demokrasi ve yerel demokrasinin güçlendirilmesi' başlıkları ön plana çıktı. Program kapsamında üye şehirler arasında bilgi paylaşımını artırmayı ve ortak eylemleri hızlandırmayı hedefleyen yuvarlak masa toplantıları düzenlendi. Zirve kapsamında ayrıca B40 Genel Kurulu, Yürütme Kurulu Toplantısı, şehir liderleri arasında gerçekleştirilen yüksek düzeyli ikili görüşmeler düzenlendi. Eurocities iş birliğiyle organize edilen "Yerel Demokrasi Paneli" de Avrupa kentinin belediye başkanını bir araya getirerek yerel demokrasinin korunması ve güçlendirilmesine odaklandı.

60'dan fazla üye

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, program kapsamında Selanik Belediye Başkanı Stelios Aggeloudis ve Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomaševic ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. "Daha İyi Gelecek, Daha İyi İşbirliği" temasıyla 2021 yılında düzenlenen İstanbul Zirvesi sonrasında imzalanan 'İstanbul Deklarasyonu' ile kurulan B40 Balkan Şehirleri Ağı'nın gelinen aşamada 60'tan fazla üye kenti bulunuyor.