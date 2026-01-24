Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı Etkinlikleri Yenişehir'de Başladı

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı etkinliklerini Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan Yenişehir'de başlattı. Etkinliklerin ilk programı, Sinan Paşa Medresesi'nde düzenlenen "İlk Başkent Yenişehir" konulu konferansla gerçekleştirildi.

Bursa'da 2026 yılını "700. Fetih Yılı" olarak ilan eden Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı etkinlileri kapsamında ilk programı Yenişehir ilçesinde gerçekleştirdi. Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından Sinan Paşa Medresesi'nde gerçekleştirilen "İlk Başkent Yenişehir" adlı konferansa; Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, CHP İl Başkan Yardımcısı Ali Fuat Acar, belediye bürokratları, akademisyenler, derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Bu topraklarda medeniyetin ilk adımları inançla atılmış"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı kapsamında ilk anma etkinliğini Yenişehir'de yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. 600 yıl boyunca geniş bir coğrafyada Osmanlı'nın izini görmenin mümkün olduğunu belirten Bozbey, bugüne kadar ulaşan eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının da herkesin sorumluluğu olduğunu anlattı. Tarihe sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Bozbey, "Büyük anma yılının ilk adımını, Osmanlı'nın ilk başkenti olan Yenişehir'de atıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu topraklarda medeniyetin ilk adımları inançla atılmış, adaletle yükselmiştir" dedi.

"Osmanlı'nın ilk kalıcı eserleri burada yükselmiştir"

Bu yılın ilk programını Osmanlı'nın ilk kuruluş hutbesinin okunduğu ve ilk başkenti olan Yenişehir'de düzenlemenin kendileri için de çok kıymetli olduğunu anlatan Bozbey, "Yenişehir, yalnızca bir yerleşim alanı değildir. Aynı zamanda Osmanlı Devletinin stratejisinin ve yönetiminin şekillendiği, kalıcı bir kent düzeninin kurulduğu çok önemli bir merkezdir. Bursa fethedilene kadar geçen süreçte Osmanlı, devlet olma iradesini işte bu topraklarda güçlendirmiş, burada kök salmıştır. Osmanlı'nın ilk kalıcı eserleri de burada yükselmiştir. Bizler de bu mirasın sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. İşte bu nedenle, bu yılı 'Köklerimizden Geleceğe' başlığıyla ele alıyoruz" diye konuştu.

Köklerinden kopan bir toplumun geleceğe güçlü yürüyemeyeceğinin altını çizen Başkan Bozbey, geçmişiyle bağ kuramayan bir kentin, yarınını sağlam temeller üzerine inşa edemeyeceğini vurguladı. Tarihin sokakta, meydanda, okulda, camide, müzede, çocukların hafızasında yaşaması gerektiğini söyleyen Bozbey, "Bu anlayışla yıl boyunca; akademik buluşmalardan sergilere, sanat etkinliklerinden çocuk programlarına, söyleşilerden kültür rotalarına kadar çok sayıda etkinliği bursamızın 17 ilçesine yayacağız. Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı hepimize kutlu olsun. Köklerimiz sağlam, yarınlarımız aydınlık olsun" ifadelerini kullandı.

"Osmanlı'nın ilk 6 padişahı, zamanlarının büyük bölümünü bu topraklarda geçirdi"

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ise Osmanlı'nın filizlendiği, obadan devlete, göçebelikten yerleşik hayata geçişin ilk adımlarının atıldığı Yenişehir'in 1326 yılına kadar Osmanlı'ya payitahtlık yaptığını hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin 700. yılı etkinliklerini Yenişehir'den başlatmasını önemsediklerini dile getiren Özel, Osmanlı'nın ilk parasının da Yenişehir'de basıldığını, akçenin şu an Doha'daki İslam Eserleri Müzesi'nde sergilendiğini hatırlattı. Osman Gazi'nin 20 yıl boyunca Yenişehir'de yaşadığını da anlatan Özel, "Orhan Gazi'ni eşi Nilüfer Hatun, aslında Yenişehirlidir. Osmanlı'nın ilk 6 padişahı, zamanlarının büyük bölümünü bu topraklarda geçirdi. Yenişehir, kültürel olarak da Osmanlı'ya ve Bursa'ya değer katmıştır. Yenişehir bir tarih hazinesi olmasına rağmen çoğu zaman tozlu sayfalar arasında sıkışıp kaldı. Bizler bu tozu silerek bir hazineyi yeniden gün yüzüne çıkartmak ve Yenişehir'i tarih turizminin önemli duraklarından biri haline getirmek istiyoruz. Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı etkinliklerinin Yenişehir'den başlatılması yönünde karar alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bursa'yı fetheden ordular Yenişehir'den yola çıktı"

Program, Dr. Sezai Sevim'in konuşmacı olduğu 'İlk Başkent Yenişehir' konulu konferansla devam etti. İlk başkentin Karacahisar olduğuna ilişkin iddialara değinen Sevim, Osmanlı'nın o bölgede para bastırdığına dair belge olmadığını, herhangi bir eserinin bulunmadığını ve Osman Gazi'nin orada yaşamadığını belirtti. Söğüt ve Domaniç'in ise Anadolu Selçuklu Devleti'nin toprağı olduğunu anlatan Sevim, Osman Gazi'nin devlet kurmak için Yenişehir'e geldiğini ifade etti. İznik'i ve Bursa'yı almak için girişimlerini de Yenişehir'den yürüttüğünü aktaran Sevim, Yenişehir'in sahip olduğu değerler ve önemi hakkında detaylı bilgi verdi. Bursa'nın Fethi kutlamalarının ilk defa Yenişehir'den başlatıldığını da hatırlatan Sevim, "Bu açıdan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür ediyorum. Bursa'yı fetheden ordular Yenişehir'den yola çıktı. O yüzden törenlerin buradan başlatılması önemliydi" dedi.

Programın ardından Başkan Mustafa Bozbey tarafından Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Dr. Sezai Sevim'e günün anısına PTT'ye bastırılan 700. yıl portföyünü hediye etti. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de Başkan Mustafa Bozbey ve Dr. Sezai Sevim'e Yenişehirli kadınların ipek kozasından yaptığı Türk Bayrağı'nı hediye etti.