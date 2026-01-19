Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Mini Voleybol Turnuvası'nın Açılış Vuruşunu Yaptı

(BURSA) - Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Mini Voleybol Turnuvası, Dikkaldırım Spor Salonu'nda başladı. Turnuvanın açılış vuruşunu, Osmangazi Belediye Başkanı Başkan Erkan Aydın yaptı.

Aydın, Bursa'nın 700 yıllık tarihini sporun enerjisiyle buluşturan Mini Voleybol Turnuvası'nın açılışına katılarak, organizasyonun ilk spor etkinliğini resmen başlattı.

Renkli görüntülere sahne olan turnuvanın açılış konuşmasını yapan Aydın, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılına yakışır bu anlamlı organizasyonla hem tarihin izlerini hem de sporun coşkusunu aynı çatı altında buluşturduklarını vurguladı. Sporun sadece bir oyun değil; sağlıklı yaşamın, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin en güzel ifadesi olduğunu belirten Aydın, şunları söyledi:

"Bugün burada, sömestir tatilinde çocuklarımızla birlikte Mini Voleybol Turnuva'mızda buluşmuş olmak bizler için ayrı bir sevinç kaynağı. Tam 24 takımda yer alan 240 sporcumuz, müsabakalar boyunca centilmence mücadele edecek. Yaz döneminde ikisini gerçekleştirdiğimiz bu turnuvanın üçüncüsünü, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılına yakışır şekilde yılın ilk etkinliği olarak düzenliyoruz. Şimdiden bütün minik voleybolcularımıza, kıymetli hocalarımıza ve emeği geçen herkese ayrı ayrı başarılar diliyorum. Biz de sporun, kültürün, sanatın, Bursa'nın kalbi olan Osmangazi'de her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu güzel organizasyonun tüm çocuklarımıza ilham vermesini diliyor, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum."

Konuşmaların ardından sahaya inen Aydın, turnuvanın açılış vuruşunu yaptı. Daha sonra genç yeteneklerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektiren Aydın, sporcularla günün heyecanını paylaştı.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva, 21 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek.