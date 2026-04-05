Bursa\'nın Fetih Yürüyüşü

Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla Osmangazi Belediyesi tarafından fetih yürüyüşü gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu sene 21'incisi düzenlenen "Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri" kapsamında Tophane Meydanı'nda tören yapıldı.

Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, mehter ve kılıç kalkan gösterileri sunuldu.

Buradaki törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osman Gazi'nin uzun süren kuşatmaya önderlik ettiğini, kendisi göremese de oğlu Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethettiğini söyledi.

Orhan Gazi'nin adaletle ve barışla Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerini Bursa'da attığını belirten Aydın, "700 önce bu temeller atılırken belki onlar da bu kadar büyük bir imparatorluk oluşacağını düşünmemişlerdi ama atalarımız bize bu şanlı mirası bıraktılar. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.

Aydın, yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Hem Osmanlı, hem Cumhuriyet dönemi, hem daha önceki dönemlerde Bursa, medeniyetler ve Türkler açısından son derece önemli, kadim bir kent. Biz de Bursa'nın o kadimliğine yakışır bir şekilde hem 700'üncü yılı kutlamak hem de ecdadı saygıyla anmak için bu törenleri gerçekleştiriyoruz."

Konuşmanın ardından Saltanat Kapı'dan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne kadar kortej eşliğinde fetih yürüyüşü gerçekleştirildi.