Bursa'nın Gemlik ilçesinde 47 bin metrekarelik Manastır Sahil Yolu'nda kapsamlı dönüşüm başladı - Son Dakika
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 47 bin metrekarelik Manastır Sahil Yolu'nda kapsamlı dönüşüm başladı

Bursa\'nın Gemlik ilçesinde 47 bin metrekarelik Manastır Sahil Yolu\'nda kapsamlı dönüşüm başladı
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik ilçesindeki Manastır Sahil Yolu'nda 47 bin metrekarelik alanda bakım, onarım ve altyapı güçlendirme çalışması başlattı. Projeyle sahil bandı daha güvenli ve yeşil bir görünüme kavuşturulacak; 2 kilometrelik güzergahta yürüyüş ve bisiklet yolları, çift şeritli araç yolu, 7 bin 200 metrekare yeşil alan ve 400 yeni ağaç yer alacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik ilçesindeki Manastır Sahil Yolu'nda 47 bin metrekarelik alanda bakım, onarım ve altyapı güçlendirme çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen projeyle toplam 47 bin metrekarelik proje alanında sahil bandının daha güvenli, dayanıklı ve yeşil bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

"İklime uyumlu kıyı düzenlemesi" anlayışıyla hazırlanan proje kapsamında, yaklaşık 2 kilometrelik güzergah boyunca yürüyüş ve bisiklet yolları oluşturulacak. Aynı hatta sıcak asfalt kaplı çift şeritli araç yolu da yapılacak.

Toplam 7 bin 200 metrekarelik yeşil alan oluşturulması planlanan projeyle, bölgede iklim koşullarına uyumlu, su ihtiyacı ve bakım maliyeti düşük, uzun ömürlü bitki türleri tercih edilecek.

Hasar gören ve ömrünü tamamlayan 4 ağacın yerine yenileri dikilirken, sahil bandında toplam 400 yeni ağaç toprakla buluşturulacak.

Çalı ve yer örtücü bitkilerle sahil boyunca peyzaj düzenlemesi yapılacak.

Proje kapsamında, Gemlik Körfezi kıyısında yağmur suyu taşkınları ve deniz taşması risklerine karşı da çalışma yürütülecek. Bu kapsamda istinat ve kot yükseltme çalışmaları yapılacak, yağmur suyu drenaj sistemleri güçlendirilecek.

Çalışmalarla kıyı güvenliğinin artırılması, mevcut altyapının güçlendirilmesi ve sahil hattının uzun vadede korunması amaçlanıyor.

Sahil düzenlemesi kapsamında mevcut 850 metrekarelik basketbol sahası yenilenecek. Bölgede yeni basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra çocuk oyun alanları ve sosyal donatı alanları da oluşturulacak.

Projenin tamamlanmasıyla Gemlik Manastır Sahil Yolu'nun, yeşil alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor ve sosyal donatılarıyla daha nitelikli bir kamusal yaşam alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'nın Gemlik ilçesinde 47 bin metrekarelik Manastır Sahil Yolu'nda kapsamlı dönüşüm başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'nın Gemlik ilçesinde 47 bin metrekarelik Manastır Sahil Yolu'nda kapsamlı dönüşüm başladı - Son Dakika
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