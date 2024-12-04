Bursa\'nın Gönüllü Gençleri Adıyaman\'a Kırtasiye Yardımı Yaptı

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Adıyaman'a Bursa'dan gönüllü gelen gençler, Kahta ilçesindeki köy okuluna kırtasiye yardımında bulundu.

Yelkovan İlkokulu'nda görevli öğretmen Mustafa Tutuş, sosyal medyadan destek çağrısında bulundu.

Öğretmenin sosyal medyadaki paylaşımını gören Bursa Gürsu Gençlik Merkezi gönüllüleri, öğrencilere kırtasiye yardımında bulunmak için kolları sıvadı.

Bursa'dan köye gelen gönüllü gençler, öğrencilere kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti.

Öğrencilere okul bahçesinde çeşitli gösterilen sunan gönüllü gençler, daha sonra halay çekti.

Bursa Gürsu Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Bilir, AA muhabirine, 1300 kilometre uzaklıktan yardımda bulunmak için geldiklerini söyledi.

Bilir, "Getirmiş olduğumuz hediyelerin belki çok büyük maddi bir değeri yok fakat bu yardım hareketi ile bu köyümüzde eğitim gören öğrenciler ile güçlü bir bağ kurduk. Artık onların Bursa'da bir evleri var, bizlerinde burada bir köyü var. Burada ki çocukların yüzlerinde ki mutluluk paha biçilemez." dedi.

Bursa'dan gelen Talip Makascıoğlu ise Adıyaman'a geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Gönüllü olarak geldiğini aktaran Makascıoğlu, "Kahta ilçesindeki yardım çağrısına katkı sunmak için acil bir şekilde projemizi hazırlayarak, yardımları topladık ve Kahta ilçesine bağlı Yelkovan köyünde eğitim gören kardeşlerimize teslim ettik." diye konuştu.