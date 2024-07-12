Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangını, söndürüldü.
Harmancık ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 5 arazöz, 5 su tankeri, ilk müdahale aracı ve 42 personelle müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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