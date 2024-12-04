Bursa'nın İnegöl İlçesinde Talaş Yüklü TIR Devrildi - Son Dakika
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Bursa'nın İnegöl İlçesinde Talaş Yüklü TIR Devrildi

Bursa\'nın İnegöl İlçesinde Talaş Yüklü TIR Devrildi

İnegöl'de yokuş aşağı giden talaş yüklü TIR kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Kerim İ. hafif yaralanırken, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

04.12.2024 17:48  Güncelleme: 17:51
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, devrilen talaş yüklü TIR'ın şoförü Kerim İ. (30) yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Kerim İ.'nin yokuş aşağı inerken kontrolü kaybettiği 41 AEJ 132 plakalı talaş yüklü TIR şarampole devrildi. Talaşlar yola saçılırken, sürücü hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, yoldan geçen özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

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