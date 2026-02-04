Atatürk ve Cumhuriyet'in Bursa'daki İzleri Nilüfer'de Konuşuldu - Son Dakika
Atatürk ve Cumhuriyet'in Bursa'daki İzleri Nilüfer'de Konuşuldu

04.02.2026 09:35  Güncelleme: 10:38
Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tematik Buluşmalar' söyleşisinde Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan, Bursa'nın işgal yıllarından Cumhuriyet dönemine geçiş sürecini ve Atatürk'ün kente olan katkılarını anlattı. Arslan, Bursa'nın modernleşme sürecinin, özellikle 1923-1938 yılları arasındaki değişimin önemine vurgu yaptı.

(BURSA)- Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Tematik Buluşmalar" söyleşisinde Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan, Bursa'nın işgal yıllarından modern bir Cumhuriyet kentine dönüşüm sürecini anlattı. Arslan, "Bursa sadece Osmanlı'nın değil, Cumhuriyet modernleşmesinin de laboratuvarı olmuştur" dedi.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen "Tematik Buluşmalar" söyleşisinin bu ayki konuğu, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan oldu. Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen "Atatürk Bursa'sında Modernleşme: Lider ve Şehir" başlıklı söyleşide Arslan, Atatürk'ün Bursa'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerin arka planını ve kentin sosyal, ekonomik ve kültürel değişimini katılımcılara aktardı.

Bursa'nın genellikle "Osmanlı'nın ilk başkenti" kimliğiyle ön plana çıktığını belirten Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan, kentin Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemindeki stratejik öneminin de en az Osmanlı dönemi kadar kritik olduğunu vurguladı. 19'uncu yüzyıl sonunda Bursa'nın kozmopolit yapısı ve ipek ticaretine dayalı güçlü ekonomisinin, savaşlar ve Yunan işgaliyle büyük bir yıkıma uğradığını anımsatan Arslan, "İşgal, meclis kürsüsüne siyah örtü örtülmesine neden olacak kadar derin bir yastı. Ancak Cumhuriyet, yangın yeri olan bu şehri yeniden ayağa kaldırdı" diye konuştu.

Atatürk'ün bursa ziyaretleri

Atatürk'ün Bursa'yı 17 kez ziyaret ettiğini ve bu gezilerin sıradan geziler olmadığını dile getiren Arslan, "Atatürk, Mudanya Mütarekesi'nden hemen sonra, henüz saltanatı kaldırmadan Bursa'ya gelerek nabız yoklamıştır. Bursa, devrimlerin, özellikle de Şapka İnkılabı'nın toplumsal kabulü açısından bir laboratuvar işlevi görmüştür. Henüz kanun çıkarılmadan Bursalılar, Atatürk'ü şapkalarıyla karşılayarak değişime destek vermiştir. Atatürk, protokol kurallarından hoşlanmaz, halkın, esnafın, öğrencinin içine karışırdı. Bu samimiyet, devrimlerin tabana yayılmasını sağladı" dedi.

Sanayi hamlesi

Arslan, söyleşide, Cumhuriyet öncesi el tezgahlarına dayalı ipek üretiminin, Cumhuriyet ile birlikte Merinos ve Gemlik Suni İpek gibi fabrikalarla endüstriyel bir boyuta taşındığına dikkat çekti. Arslan, bu fabrikaların sadece üretim yeri değil; sineması, spor alanları ve sosyal tesisleriyle kente modern yaşam kültürünü getiren merkezler olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Arslan, konuşmasının sonunda 1923 ile 1938 yılları arasındaki değişimin o dönemin tanıkları tarafından "hayal edilemez" olarak nitelendirildiğini söyledi. Arslan, "Savaştan çıkmış, nüfusunu ve sermayesini kaybetmiş bir şehirden; sanayisiyle, eğitimli kadınlarıyla, sosyal hayatıyla modern bir kent yaratıldı. Bu dönüşümün mimarı Mustafa Kemal Atatürk, Bursa'nın her sokağında iz bırakmıştır" ifadelerini kullandı.

Söyleşide katılımcıların sorularını da yanıtlayan Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan'a günün anısına hediye verildi.

Kaynak: ANKA

