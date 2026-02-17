Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Geçit Yunus Emre İlkokulu'na Kütüphane Desteği

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Geçit Yunus Emre İlkokulu Kütüphanesi'nin yenilenmesine katkı sunarken, kütüphaneye de yaklaşık 400 kitap bağışladı. Yenilenen kütüphaneyi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Çağımızda çocuklarımızın büyük bir kısmı telefon ve tablete bağımlı hale geliyor. Kitap okuyabilecekleri, kitabın kokusunu alabilecekleri alanlara ihtiyaçları var. Çocuklarımıza armağan olsun" diye konuştu.

Çocuklara ve gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, son olarak Geçit Yunus Emre İlkokulu Kütüphanesi'nin yenilenmesine destek oldu. Okul kütüphanesine çalışma masası, dolap ve kitap rafı katkısında bulunulurken; yaklaşık 400 kitap bağışı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, okula tırmanma duvarı da kazandırdı.

Bozbey, okulu ziyaret ederek kütüphanede yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra sınıfları gezen Bozbey, çocuklara Büyükşehir Belediyesi'nin afet bilincini arttırmaya yönelik hazırladığı boyama kitaplarını hediye etti. Çevre bilinci konusunda öğrencilerle sohbet eden Bozbey, suyu tasarruflu kullanmaları konusunda öğütler verdi. Bozbey, eşi Seden Bozbey'in bu projeye öncülük ettiğini belirterek kütüphanenin okula hayırlı olmasını diledi.

"Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda duyarlılığımızı ortaya koyuyoruz"

Kütüphanenin öğrencilere fayda getirmesi temennisinde bulunan Bozbey, "Çağımızda çocuklarımızın büyük bir kısmı telefon ve tablete bağımlı hale geliyor. Kendilerini kurtarmaları için kütüphanelere ihtiyaç var. Kitap okuyabilecekleri, kitabın kokusunu alabilecekleri alanlara ihtiyaçları var. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda duyarlılığımızı ortaya koyuyoruz. Çocuklarımıza armağan olsun" diye konuştu.

Okul Müdürü Erkan Sevindik ise kütüphanenin oluşturulmasında Büyükşehir Belediyesi'nin büyük desteği olduğunu belirterek, Bozbey'e teşekkür etti.