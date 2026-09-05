Bursa Orhaneli'deki orman yangınına 4 helikopter ve 76 personel ile müdahale sürüyor
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Perçin ve Balıoğlu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 helikopter, 8 arazöz ve 76 personelle yangını kontrol altına almak için çalışıyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Perçin ve Balıoğlu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve 76 personelle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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