Bursa Orhaneli Devlet Hastanesi personeline enfeksiyon kontrol eğitimi verildi

Bursa Orhaneli Devlet Hastanesi personeline enfeksiyon kontrol eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Orhaneli Devlet Hastanesi'nde enfeksiyon kontrol hemşiresi Seda Tedik, temizlik personeli ve birim sorumlusu hemşirelere eğitim verdi. Eğitimde sterilizasyon, dezenfeksiyon ve el hijyeniyle hastane temizliği ele alınarak enfeksiyon riskinin azaltılması hedeflendi.
Bursa'daki Orhaneli Devlet Hastanesinde enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak görev yapan Seda Tedik, temizlik personeli ve birim sorumlusu hemşirelere yönelik eğitim verdi.
Tedik'in verdiği eğitimde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi, el hijyeni ve önemi, hastane temizliği ve dezenfeksiyonu konuları ele alındı.
Eğitimle, sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyon risklerinin azaltılması, doğru temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının yaygınlaştırılması ve hasta ve çalışan güvenliğinin artırılması hedeflendi.
Kaynak: AA
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