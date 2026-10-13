Bursa Orhaneli Devlet Hastanesi personeline enfeksiyon kontrol eğitimi verildi

Bursa'daki Orhaneli Devlet Hastanesinde enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak görev yapan Seda Tedik, temizlik personeli ve birim sorumlusu hemşirelere yönelik eğitim verdi.

Tedik'in verdiği eğitimde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi, el hijyeni ve önemi, hastane temizliği ve dezenfeksiyonu konuları ele alındı.

Eğitimle, sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyon risklerinin azaltılması, doğru temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının yaygınlaştırılması ve hasta ve çalışan güvenliğinin artırılması hedeflendi.