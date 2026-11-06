Bursa Orman Bölge Müdürlüğü 2026'da 3,5 milyon fidanı toprakla buluşturacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü 2026'da 3,5 milyon fidanı toprakla buluşturacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü 2026\'da 3,5 milyon fidanı toprakla buluşturacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, Bursa, Bilecik ve Yalova'da 2026 yılında 3,5 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını bildirdi. Şahan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Bursa'da 48 bin 500 fidan dikmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, Bursa, Bilecik ve Yalova'yı kapsayan sorumluluk alanlarında 3,5 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını bildirdi.

Şahan, Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, 2026 yılında orman yangınlarına yönelik yürütülen çalışmalar ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin yüzde 30'unun ormanlık alanlarla kaplı olduğunu, Bursa'nın da yüzde 45'inin ormanlarla kaplı olduğunu belirten Şahan, "Bursa'da 483 bin hektar ormanlık alana karşılık 596 bin hektar açıklık alan mevcuttur. 56 milyon servetimize karşılık da yıllık 1 milyon 54 bin metre küp artış ormanlarda yıllık artım mevcut." diye konuştu.

2025 yılı orman yangınlarını değerlendiren Şahan, Bilecik, Yalova ve Bursa illerini kapsayan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sahasında 2025 yılında 129 orman yangınında 16 bin 900 hektar, Bursa'da ise 88 orman yangınında 5 bin 380 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade etti.

Orman yangınlarına müdahalede bilinçli yardımın önemine değinen Şahan, "Herkesin orman yangını gönüllüsü eğitimini alarak mücadelede bize destek vermesini bekliyoruz. Bununla ilgili yasal değişiklikler yapıldı, altyapılar kurgulandı ve eğitimlerimize başladık." diye konuştu.

Şahan, orman yangınlarıyla mücadelede 57 arazöz, 15 su ikmal aracı, 21 ilk müdahale aracı, 9 dozer, 13 greyder, 6 ekskavatör, 4 helikopter ve 2 insansız hava aracının (İHA) bulunduğunu, bu yıl envantere 2 uçağın daha katılacağını kaydetti.

2026 yılında ormanlık alanlara 11 su havuzu yapıldığını dile getiren Şahan, şöyle konuştu:

"Bunlar, ormanda su kaynaklarının olduğu yerlerde yaklaşık 800 ton ila 1000 ton arasında hacme sahip. Helikopterlerin ve hava araçlarının su almasını sağlayan havuzlar. Bunlar, yangında hava araçlarının daha kısa mesafede su almalarını ve daha hızlı ve erken müdahale etmelerini sağlıyor. Bursa için hedef, 2,5 kilometre yarıçapında yeteri kadar yangın havuzunu oluşturmak. Bu konuda çalışmalarımız devam etmekte. Bölge Müdürlüğümüzce 2026 yılında 32, 102 adet de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bursa'da yangın su tankeri dağıttık köylümüze. Bunların faydasını, bu sene çok gördük yangınlarda. Kırsal alan yangın sayısı fazla olmasına rağmen bu tankerler vasıtasıyla ilk müdahalede çok hızlı davranıldı. Bu da arkadan gelen ekiplerin işini kolaylaştırdı."

Yenişehir ilçesinde İHA üssü olduğunu söyleyen Şahan, "Orman yangınlarını 24 saat havadan gözleyen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarıyla 24 saat ormanlarımızı gözletiyoruz. Henüz bir duman olmadan bir çakmak ateşini bile yakalayabilmekte ve en yakın ekibimize bilgi vererek ekibin hareket etmesini sağlamakta. Dünyada İHA teknolojisini kullanan ilk 2 ülkeden bir tanesiyiz." dedi.

"48 bin 500 fidanı Bursa'da toprakla buluşturmayı hedefliyoruz"

Yanan alanların yeniden orman haline gelmesinin 15-20 yıl sürdüğüne dikkati çeken Şahan, yangında zarar görmüş alanların 1 metrekaresinin bile işlem yapılmadan bırakılmadığını, hepsinde yöresel ve coğrafi şartlara göre tohum ya da ağaçlandırma çalışması yaptıklarını ifade etti.

Milli Ağaçlandırma Günü'nde Mudanya'nın kırsal Çekrice Mahallesi başta olmak üzere 28 noktada fidan dikileceği bilgisini veren Şahan, "Törenlerde 42,2 hektar alanı ağaçlandırıp 48 bin 500 fidanı Bursa'da toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Bursa'da yaşayan vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bu, herkese açık bir törendir. Okullarımız, vatandaşlarımız herkes gelebilir. 'Ben de bir fidan dikmek istiyorum.' diyen herkesi bu anlamlı programa bekliyoruz." dedi.

Şahan, şunları kaydetti:

"Geçen sene yangında zarar gören alanları takviye etmek amacıyla 2026 yılında Bursa'da 3,5 milyon adet fidan ürettik. İnşallah 11 Kasım'da ilk fidanları dikmek suretiyle kış dönemi boyunca bu 3,5 milyon fidanı toprakla buluşturup Bursa, Bilecik ve Yalova'nın değişik alanlarında, tekrar yeşil vatan için ülkenin daha yeşil olması için hep beraber çalışacağız."

Kaynak: AA
BilecikYalovaGüncelBursaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de... Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Kış yüzünü gösterdi Köyler beyaza büründü Kış yüzünü gösterdi! Köyler beyaza büründü
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
Bayram ikramiyelerine zam geliyor İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
13:36
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
13:05
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay! Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
13:00
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda Eşinin feryatları kahretti
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda! Eşinin feryatları kahretti
12:35
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
12:22
Emre Belözoğlu’nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
11:39
Galatasaray’da ayrılık Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
10:11
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 13:41:06. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Orman Bölge Müdürlüğü 2026'da 3,5 milyon fidanı toprakla buluşturacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android