Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Bilecik'te yangın alanlarına 4 milyon 187 bin fidan dikti - Son Dakika
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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Bilecik'te yangın alanlarına 4 milyon 187 bin fidan dikti

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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Bilecik\'te yangın alanlarına 4 milyon 187 bin fidan dikti
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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Bilecik\'te yangın alanlarına 4 milyon 187 bin fidan dikti
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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bilecik'in Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde 2025 yazındaki yangınlarda zarar gören alanlarda toplam 4 milyon 187 bin fidan dikti. Dikim 4 bin 176 hektarlık alanda yapılırken kalan 7 bin 588 hektarda doğal gençleştirme uygulandı.

Bilecik'in Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde 2025 yazında çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlara 4 milyon 187 bin fidan dikildi.

Bilecik'te 2025 yazında çıkan orman yangınlarında Osmaneli ilçesinde 8 bin 21, Gölpazarı ilçesinde ise 3 bin 743 olmak üzere toplam 11 bin 764 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Söz konusu alanların yeniden ağaçlandırılması için harekete geçen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hasar tespit çalışmalarının ardından Yeniden Ormanlaştırma Projesi'ni oluşturdu.

Proje kapsamında temizlenerek fidan dikimine uygun hale getirilen alanların 4 bin 176 hektarlık bölümüne kızılçam, karaçam, akasya, servi, ceviz, erik, ıhlamur, kızılcık ve muşmula fidanları dikildi.

Geçen yıl 1 milyon 207 bin, bu sene ise 2 milyon 980 bin olmak üzere toplam 4 milyon 187 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Bölgenin geri kalan 7 bin 588 hektarında ise mevcut ağaçların tohumları kullanılarak doğal gençleştirme yapıldı.

Toplam 35 ton kızılçam ve karaçam tohumu da ekilen bölgelerde ayrıca Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Orman Projesi çerçevesinde, 156 kilometre yangın emniyet şeridi ve yangın emniyet yolu açıldı.

Ağırlıklı olarak kızılçamdan yararlanıldı

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, AA muhabirine bölgenin yeniden ağaçlandırılmasında doğal türlerden faydalandıklarını söyledi.

Çalışmaları bu kapsamda yürüttüklerini anlatan Şahan, "Tabii sahanın tekrar orman görüntüsüne kavuşması birkaç yılda olacak bir şey değil. Fidanların büyüyerek yeniden orman örtüsü oluşturması 15-20 yıl kadar sürecek." dedi.

Şahan, yeniden ağaçlandırmada ağırlıklı olarak kızılçam türünden yararlandıklarını dile getirdi.

Kızılçamın özel bir ağaç olduğunu vurgulayan Şahan, şöyle devam etti:

"Tohumları yüksek sıcaklıkta bile zarar görmez. Uygun koşullar sağlandığında toprağa değdiği zaman yeniden yeşerir. Biz de yangın sonrası gerçekleştirdiğimiz toprak hazırlığı çalışmalarıyla buna imkan sağladık."

Şahan, alanların yeniden ağaçlandırılmasında var güçleriyle çalıştıklarının altını çizdi.

Ağaçlandırmada kullandıkları yabani meyve fidanlarıyla da hem yaban hayvanlarının beslenmesine katkı sunduklarını hem de orman köylülerine ek gelir imkanı sağladıklarını belirten Şahan, şunları kaydetti:

"Bu bölgeleri tekrar yeşile kavuşturmak için gecemizi gündüzümüze katarak, 24 saat esasıyla görev yapıyoruz ayrıca 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Bilecik'in 10 noktasında toplam 2 bin 500 fidan dikeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize bekliyoruz."

Kaynak: AA
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