Bursa Osmangazi\'de 2 kız kardeşin kapalı markete bıraktığı para esnafı duygulandırdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 kız kardeşin kapalı olan marketin önünden içecek alıp parasını kapının altına bırakması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İntizam Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır esnaflık yapan Mustafa Targay (57), 8 Ekim'de namaz kılmak için dükkanın kapısını kilitledi.

Bu sırada içecek almak için markete gelen 2 kız kardeş, dükkanın kapalı olduğunu fark etti.

Yerde duran içeceklerden alan çocuklar, ürünlerin parasını güvenlik kamerasına gösterip dükkan kapısının altından içeri attı.

Söz konusu anlar, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Çok duygulandım"

Marketin sahibi Mustafa Targay, AA muhabirine, komşusunun uyarısıyla olayı fark ettiğini söyledi.

Güvenlik kameralarını inceleyip olayı gördüğünü belirten Targay, "Çocuklar okula giderken dükkanın kapalı olduğunu görmüşler. Meyve suyu alacaklar, dışarıdan almışlar. Parasını da kameraya göstererek bana mesaj bırakmışlar. Dükkanı açınca yan komşum uyardı. Kamerayı açtım, baktım hakikaten de bırakmışlar. Çok duygulandım." dedi.

Targay, kamera görüntülerini izleyince duygulandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Televizyonlarda görüyordum, hoşuma gidiyordu. Böyle bir şey benim başıma geldi, çok mutlu oldum. Çocuklar adına sevindim. Mahallemizin çocukları, sürekli benden alışveriş yaparlar. Akşam çağırdım, babasıyla birlikte geldiler. Onlara çeşitli hediyeler verdim. Böyle çocuklar yetişsin, böyle bir nesil yetişsin. Umudumuz zaten bizim bunlar. İnşallah bütün çocuklar hep böyle yetişir."