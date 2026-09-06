Bursa Osmangazi'de kaybolan 2,5 yaşındaki Emir, 124 personelin aramasıyla ailesine kavuştu - Son Dakika
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Bursa Osmangazi'de kaybolan 2,5 yaşındaki Emir, 124 personelin aramasıyla ailesine kavuştu

Bursa Osmangazi\'de kaybolan 2,5 yaşındaki Emir, 124 personelin aramasıyla ailesine kavuştu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki Emir G., AFAD koordinasyonunda yürütülen ve 124 personelin katıldığı arama-kurtarma çalışması sonucu sağlıklı şekilde bulundu. Çocuk, ekiplerce ailesine teslim edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk, AFAD koordinasyonunda yürütülen arama-kurtarma çalışması sonucu bulundu.

Dürdane Mahallesi Kuşdili mevkisinde Emir G'nin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına, Bursa AFAD, jandarma asayiş ve JAK ekiplerinin yanı sıra JÖH, köpekli arama ekipleri, KUMDAK, NAK, İHAKUT, MAK, İHH, AKUT, ANDA, BAKUT, MAG-DER, MAG-AME, Mudanya Belediyesi MAK, Yıldırım Belediyesi AKE, Osmangazi Belediyesi AKE ve UMKE ekipleri katıldı.

Toplam 124 personel ve 24 aracın görev aldığı çalışmalarda dron, insansız hava aracı (İHA), termal dron, ATV ve arama köpeklerinden yararlanıldı.

AFAD koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar sonucunda çocuk, ekipler tarafından sağlıklı şekilde bulunarak ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa Osmangazi'de kaybolan 2,5 yaşındaki Emir, 124 personelin aramasıyla ailesine kavuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Osmangazi'de kaybolan 2,5 yaşındaki Emir, 124 personelin aramasıyla ailesine kavuştu - Son Dakika
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