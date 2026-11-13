Bursa Osmangazi'de lodos motosikleti refüje savurdu, sürücü yara almadı - Son Dakika
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Bursa Osmangazi'de lodos motosikleti refüje savurdu, sürücü yara almadı

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Bursa Osmangazi\'de lodos motosikleti refüje savurdu, sürücü yara almadı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ankara Yolu Caddesi'nde seyir halindeki motosiklet sürücüsü, lodos nedeniyle refüje devrildi. Sürücü kazada yara almazken, o anlar kask kamerasıyla kaydedildi.

LODOSTA SAVRULAN MOTOSİKLET, REFÜJE DEVRİLDİ

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü rüzgarın etkisiyle refüje devrildi. Motosiklet sürücüsünün yara almadığı o anlar kask kamerasına yansıdı.

Muhammet SEZGİN/ BURSA,

Kaynak: DHA
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