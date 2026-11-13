Bursa Osmangazi\'de lodos motosikleti refüje savurdu, sürücü yara almadı

Bursa Osmangazi'de lodos motosikleti refüje savurdu, sürücü yara almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ankara Yolu Caddesi'nde seyir halindeki motosiklet sürücüsü, lodos nedeniyle refüje devrildi. Sürücü kazada yara almazken, o anlar kask kamerasıyla kaydedildi.
LODOSTA SAVRULAN MOTOSİKLET, REFÜJE DEVRİLDİ
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü rüzgarın etkisiyle refüje devrildi. Motosiklet sürücüsünün yara almadığı o anlar kask kamerasına yansıdı.
Muhammet SEZGİN/ BURSA,
Kaynak: DHA
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