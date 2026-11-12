Bursa Osmangazi\'de lodosta uçan demir çatı iki ev arasında sıkıştı

Bursa Osmangazi'de lodosta uçan demir çatı iki ev arasında sıkıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Osmangazi'de etkili olan lodos, Sırameşeler Mahallesi'nde bir evin demir çatısını uçurdu. Uçan çatı iki ev arasında sıkışırken belediye ekipleri çatının güvenli kaldırılması için çalışma başlattı.
EVİN DEMİR ÇATISI UÇTU
Bursa'da sabah saatlerinde etkisini gösteren, hızı saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki bir evin demir çatısı uçtu. Sokak arasında karşılıklı iki evin arasında sıkışan çatının güvenli şekilde kaldırılması için belediye ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Kaynak: DHA
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