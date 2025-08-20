Bursa Oto Sanayi Sitesi Yangın Tehdidi Altında

BURSA'da yaklaşık 280 bin metrekarelik alanda kurulu olan Oto Sanayi Sitesi'nde (OTOSANSİT) itfaiye istasyonunun bulunmaması, esnafı tedirgin ediyor. 2 binden fazla iş yerinin faaliyet gösterdiği, otomotiv yağ bayilerinin de bulunduğu sitede, yanıcı ve parlayıcı maddelerin çokluğuna dikkat çeken esnaf, bir an önce önlem alınmasını istiyor.

Yıldırım ilçesinde ilk etabı dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 1998 yılında hizmete açılan, kalan bölümü 2003 yılında faaliyete geçirilen 280 bin metrekarelik alanda kurulu OTOSANSİT, kentin doğusunda 27 yıldır hizmet veriyor. 2 binden fazla iş yerinin faaliyet gösterdiği, 40 bloktan oluşan ve her bloku 7 bin metrekare olan OTOSANSİT, kentin en yoğun oto sanayi sitelerinden biri olarak öne çıkarken, 6 bini aşkın kişiye de istihdam sağlıyor. Otomotiv yağ bayilerinin de bulunduğu sitede, yanıcı ve parlayıcı maddelerin çokluğu olası bir yangın için risk oluştururken, sitede itfaiye istasyonunun bulunmaması esnafı tedirgin ediyor.

'BİZİM İSTEĞİMİZ, KALICI BİR İTFAİYE EKİBİ'

Motor mekanik servisi işletmecisi Alperen Çakır (25), küçük çaplı yangınların kısa sürede büyüyebildiğini söyleyerek, "Bizim isteğimiz, sitede kalıcı bir itfaiye ekibi ve aracı olması. Çünkü yangın çıktığında hızlı müdahale olmadığı için çok çabuk büyüyor. Sanayide yanıcı madde çok olduğu için, olası yangınlarda erken müdahale şart" dedi.

'BU DURUM BİZİM DE BAŞIMIZA GELEBİLİR'

Şubat ayında bir yağ bayisinde çıkan yangının 4,5 saatte kontrol altına alınabildiğini hatırlatan Çakır, "Aşağıda bir yağcı ağabeyimizin dükkanı yandı, sabahtan akşama kadar sürdü. Hızlı müdahale olsaydı, belki o dükkan bu hale gelmeyecekti. Yangının kontrol altına alınması beklendi, adeta kül olması beklendi. Bu durum bizim de başımıza gelebilir" diye konuştu.

'İTFAİYE NOKTASI KURULMASINI İSTİYORUZ'

OTOSANSİT esnafından Bahadır İrfan Türkdal (24) ise "Hiçbir itfaiye birimi ve aracı yok sanayimizde. Geç müdahale edildi ve yetersiz kalındı. Burada 2 binden fazla dükkan, 6 binden fazla çalışan var. Allah korusun can kaybı da olabilirdi. Yetkililerden itfaiye birimi ya da en azından bir itfaiye noktası kurulmasını istiyoruz" dedi.