Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Biba: “Rahvan Türkiye Şampiyonası Bursa’da yapılmalı” - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Biba: “Rahvan Türkiye Şampiyonası Bursa’da yapılmalı”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Biba: “Rahvan Türkiye Şampiyonası Bursa’da yapılmalı”
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 19. Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda yaptığı konuşmada, Rahvan atlı spor dalında Türkiye Şampiyonası'nın Bursa'da düzenlenmesini talep ettiklerini belirtti. 125 atın yarıştığı organizasyonda çeşitli kategorilerde şampiyonlar belli oldu.

(BURSA)Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Geleneksel Rahvan At Yarışları açılış töreninde yaptığı konuşmada, Rahvan atlı spor dalında Türkiye Şampiyonası'nın Bursa'da gerçekleştirilmesini istediklerini söyledi. Biba, "Bu hedef doğrultusunda federasyonumuzun, kulübümüzün ve sporcularımızın yanında olmaya, gerekli desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliği ile düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları, Ürünlü Rahvan Atlı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Yarışların açılış törenine Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Merkez Hakem Kurul Başkanı Cemil Ar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Farklı illerden Rahvan at tutkunlarını Bursa'da buluşturan ve bu yıl 19'uncusu düzenlenen yarışların açılışında konuşan Büyükataman, organizasyona verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne ve Şahin Biba'ya teşekkürlerini iletti.

Açılış töreninde vatandaşlara hitap eden Biba ise şunları söyledi:

"ATA SPORLARININ YAŞATILMASINI DESTEKLİYORUZ"

"Rahvan atçılık, emek ve ustalık isteyen, Türk kültürünün yüzlerce yıllık ata sporlarından biridir. Ürünlü Rahvan Atlı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiğimiz bu yarışlarla, geçmişimizden gelen kıymetli bir mirası Bursalı hemşehrilerimizle birlikte yaşatıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her alanını desteklerken, milli ve manevi değerlerimizi geleceğe taşıyan organizasyonlara da ayrıca önem veriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendi kültürünü tanımasını, ata sporlarımızla buluşmasını ve bu mirası gelecek nesillere aktarmasını son derece kıymetli buluyoruz. Yaklaşık 125 yarışmacımızın mücadele edeceği bu anlamlı organizasyonda binlerce hemşehrimiz de heyecana ortak oldu. Yarışların; centilmenliğe, dostluğa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Asıl kazananın kültürümüz, birlikteliğimiz ve ata sporlarımız olacağına inanıyorum. Rahvan atlı spor dalında Türkiye Şampiyonası'nın da Bursa'mızda gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz. Bu hedef doğrultusunda federasyonumuzun, kulübümüzün ve sporcularımızın yanında olmaya, gerekli desteği vermeye devam edeceğiz."

ŞAMPİYONLAR KUPALARINI ALDI

125 atın kıyasıya mücadelesinin ardından yarışlarda Baş kategorisinin galibi "Cihangir" ile Hasan Akçay olurken, Başaltı kategorisinde "Haskan" ile Şükrü Tokat, Büyük Orta kategorisinde "Uzunağa" ile Nurettin Çarıkçıoğlu, Küçük Orta kategorisinde "Gaddar" ile Engin Şencan, Deste kategorisinde "Truva" ile Emre Akyel, Dörtlü Tay kategorisinde "Cengizhan" ile Ali Şen, Üçlü Tay kategorisinde "Eflin" ile Resul Demir, İthal A kategorisinde "Pehlivan" ile Kerem Demir ve İthal B kategorisinde "Maverick" ile Abdurrahman Demir birinciliği elde etti.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Türkiye, Güncel, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Biba: “Rahvan Türkiye Şampiyonası Bursa’da yapılmalı” - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO görevi Türkiye’ye emanet Türk F-16’lar alarm durumuna geçecek NATO görevi Türkiye'ye emanet! Türk F-16'lar alarm durumuna geçecek
Çin’in yaptıkları dünyayı şaşırttı ABD’nin savaş gemilerini birebir kopyaladı Çin'in yaptıkları dünyayı şaşırttı! ABD'nin savaş gemilerini birebir kopyaladı
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza
Yeni telefon alacaklar için kötü haber Çip fiyatlarına zam yolda Yeni telefon alacaklar için kötü haber! Çip fiyatlarına zam yolda
Gürsel Tekin’den “figüran üye“ iddialarına yanıt: FETÖ’vari tezgah Gürsel Tekin'den "figüran üye" iddialarına yanıt: FETÖ'vari tezgah
Pakistan duyurdu ABD ve İran’dan dikkat çeken ateşkes adımı Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

10:35
Aralarında Uğur Dündar da var Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
10:01
Araç sahiplerine nefes aldıracak haber: Akaryakıtta fiyat tabelası yine değişiyor
Araç sahiplerine nefes aldıracak haber: Akaryakıtta fiyat tabelası yine değişiyor
09:49
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon 18 şüpheli gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı
09:45
Ahbap soruşturmasında 4. dalga Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
Ahbap soruşturmasında 4. dalga! Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
09:12
Çin’de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı
Çin'de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı
08:37
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 11:00:10. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Biba: “Rahvan Türkiye Şampiyonası Bursa’da yapılmalı” - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.