Bursa Ulu Cami'ye 'Kul Hakkından Sakın' Mahyası Asıldı - Son Dakika
Bursa Ulu Cami'ye 'Kul Hakkından Sakın' Mahyası Asıldı

15.02.2026 17:02
Bursa'da Ulu Cami'ye Ramazan için 'Kul hakkından sakın' yazılı mahya asıldı. 15 gün sürecek.

BURSA'da Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde yapılan 627 yıllık Ulu Cami'nin 70 metrelik 2 minaresi arasına 'Kul hakkından sakın' mahyası asıldı.

Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlanan yaklaşık 400 yıllık mahya geleneği sürdürülüyor. Bursa'da, selatin camileri arasındaki tarihi Ulu Cami'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde, mahyacı Kahraman Yıldız ile ekibi tarafından hazırlanan mahya yerleştirildi. Ekipler tarafından cami şerefesine çıkarılıp 2 minare arasındaki 70 metrelik mesafeye asılan mahyada, 'Kul hakkından sakın' yazısı yer alıyor. 15 gün boyunca asılı kalacak olan mahya daha sonra başka bir yazıyla değiştirilecek.

'GÖKYÜZÜNE GERDANLIK ASIYORUZ'

Gökyüzünde minareler arası yazı yazdıklarını söyleyen mahyacı Kahraman Yıldız, "Mahya ramazan ayının süsü oluyor. Karşıdan karşıya bir gerdanlık asıyoruz. Halkımız ramazan ayında mahyaları seviyor. Bugün ramazan ayının ilk mahyasını asmaya çalışıyoruz. Şiddetli rüzgar var. Bu zorlukta yazı yazmaya çalışıyoruz. 'Kul hakkından sakın' ilk veciz sözümüz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bu işlem yürütülmektedir. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın vermiş olduğu bu senenin ramazan teması 'Ramazan, cami ve hayat'tır. Buna istinaden camilerimize uygun yazılar yazıyoruz. İstanbul'da 7 tane cami, Edirne Selimiye Camii ve Bursa Ulu Cami'de işlemler yapıyoruz" diye konuştu.

'MAHYANIN İLK YAPILDIĞI YER SULTANAHMET CAMİİ'

Mahyanın 400 yıllık Osmanlı sanatı olduğunu söyleyen Yıldız, "Mahyacılık 1'inci Ahmet döneminde başlamıştır. İlk başlarda zeytinyağlarıyla yapılıyormuş ve her caminin ayrı ayrı mahyacıları varmış. Mahyanın ilk yapıldığı cami Sultanahmet Camii'dir. Benim ustam Hacı Ali Ceylan'dır. 2 padişah döneminde mahyacılık yapmıştır. 1984 yılında vefat etmiştir. Cumhuriyet döneminden sonra da zeytinyağlı mahya sisteminden elektrikli mahya sistemine geçişe öncülük etmiştir. Biz de ustamızdan sonra devam etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: DHA

