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Bursa Valiliği: Sosyal medyada paylaşılan yürüyüş geçmişe ait ve Van'da gerçekleşti - Son Dakika
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Bursa Valiliği: Sosyal medyada paylaşılan yürüyüş geçmişe ait ve Van'da gerçekleşti

Bursa Valiliği, Gemlik ilçesinde yapıldığı iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan yürüyüşün geçmiş dönemlere ait olduğunu ve Van'da gerçekleştirildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, söz konusu paylaşımların yalan ve iftira olduğu belirtildi.

Bursa Valiliği: Sosyal medyada paylaşılan yürüyüş geçmişe ait ve Van\'da gerçekleşti
26.12.2023 - 15:07,
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Bursa Valiliği, Gemlik ilçesinde yapıldığı iddiasıyla sosyal medyada görüntüleri paylaşılan yürüyüşün geçmiş dönemlere ait olduğunu ve Van'da gerçekleştirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bir vakfın sosyal medya hesabındaki paylaşıma ilişkin, "Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan araştırma sonucunda; bahse konu yürüyüşe ait görüntülerin geçmiş dönemlere ait olduğu ve Van ilinde gerçekleştiği, ilimizde ve Gemlik ilçemizde böyle bir yürüyüşün gerçekleşmediği, söz konusu paylaşımların yalan ve iftira niteliğinde olduğu anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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