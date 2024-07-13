Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Şehit Yakınları ve Gazilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Şehit Yakınları ve Gazilerle Bir Araya Geldi

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

13.07.2024 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Kültür Park'taki bir davet salonunda düzenlenen yemekli programda konuşan Vali Demirtaş, etkinliği 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yılında şehit yakınları ve kahraman gazilerin onuruna düzenlediklerini söyledi.

Demirtaş, şehit yakınları ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Biliniz ki şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar artık bizim de aziz milletimizin de birer parçasıdır. Sizler milletimizin emanetisiniz. İnşallah bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Aziz şehitlerimizi incitmeyecek, kahraman gazilerimiz ise asla yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Bu toprakların şehitler diyarı olduğunu dile getiren Demirtaş, şöyle konuştu:

"O gün aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yiğitlikleri sayesinde 15 Temmuz hain darbe girişimi başarıya ulaşamadı. Çanakkale'ye eş bu iman, milletimizin kahramanlığı, cesareti ve ferasetiyle 15 Temmuz'un karanlığını boğdu ve aydınlık bir sabah doğdu. Bu sayede ülkemiz tarihinde ilk kez bu çapta bir darbe girişimi bizzat milletimiz tarafından engellendi. Milletimiz demokrasiye, milli iradeye, hukukun üstünlüğüne, istikrar ve istikbaline bağlılığını can pahasına dünyaya bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz'da elleri ovuşturarak ülkemizin sıkıntıya düşmesini, diz çökmesini, pes etmesini bekleyenlere fırsat verilmemiş, küresel güçlerle yerli işbirlikçileri hayat kırıklığına uğratmıştır."

Demirtaş, pazartesi günü düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine herkesi davet ettiklerini bildirdi.

Dua edilmesiyle sona eren programda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bazı milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri de hazır bulundu.

Kaynak: AA

Mahmut Demirtaş, Demokrasi, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Şehit Yakınları ve Gazilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika


16:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
16:12 Kaza değil cinayet Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış Kaza değil cinayet! Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış
14:24 Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
13:56 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı Süreç Bakan Tunç’a soruldu Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
12:09 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olanların peşine düştü Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
16:02 Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
15:57 Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'i yerden yere vurdu
15:23 ’’Ebru Gündeş yuvamı yıktı’’ diyen Selin Kabaklı’nın sevgilisi evli çıktı ''Ebru Gündeş yuvamı yıktı'' diyen Selin Kabaklı'nın sevgilisi evli çıktı
15:12 Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu Antalyaspor’da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu! Antalyaspor'da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir
14:32 Wanda Nara’dan sonra umutlandı Simge’ye Icardi’yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı Wanda Nara'dan sonra umutlandı! Simge'ye Icardi'yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı
13:39 Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu’nu hedef aldı Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu'nu hedef aldı! Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba
13:39 Yaptığı sevinçle EURO 2024’e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig’e Yaptığı sevinçle EURO 2024'e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig'e
12:58 Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar Eşeği kestikleri görüntü kahretti Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti
12:10 İsrail ’güvenli’ dediği El-Mevasi’ye saldırdı: En az 71 ölü İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: En az 71 ölü
12:04 Bir okulda taciz iddiası daha Öğretmen “Yapmadım“ diyor ama öğrencinin sözleri vahim Bir okulda taciz iddiası daha! Öğretmen "Yapmadım" diyor ama öğrencinin sözleri vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 17:21:48. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Şehit Yakınları ve Gazilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement