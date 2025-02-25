Bursa'ya 4-5 Milyar Liralık Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'ya 4-5 Milyar Liralık Yatırım

Bursa İl Başkanı Gürkan, yurt ve gençlik merkezi projeleri hakkında bilgi verdi, yatırımlar sürecek.

25.02.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, kentte yapımı devam eden yurt, gençlik merkezi ve spor salonlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AA muhabirine, kısa süre önce Uludağ Gençlik Kampı'nın faaliyete geçtiğini anımsatarak, Orhangazi ve Orhaneli Göynükbelen gençlik kamplarının yatırım planına alındığını, Gemlik Karacaali Gençlik Kampı'nın ise kapasitesinin iki katına çıkacağını vurguladı.

Tam ve yarı olimpik yüzme havuzundan oluşan ve yapımı devam eden Çekirge Havuzlu Park projesinin Türkiye'nin en büyük kompleksi olacağını belirten Gürkan, Kestel ilçesinde gençlik merkezi ve uyumayan kütüphane yapılacağının bilgisini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Bursa'daki yatırımlarının sürdüğünü söyleyen Gürkan, 3 yıl içinde kente 2 milyar liradan fazla yatırım yapıldığına değindi.

Mevcut 15 bin olan yurt kapasitesinin yapımı süren yurtların tamamlanmasının ardından 19 bine çıkacağını belirten Gürkan, şöyle konuştu:

" İnegöl'de 750 kişilik erkek, Gemlik'te 750 kişilik kız öğrenci yurdu faaliyete geçecek. Aynı dönem içinde Bursa Teknik Üniversitesi'nde 1250 kişilik kız öğrenci yurdu yapılacak. Yine oraya yakın bir yerde de 750 kişilik erkek öğrenci yurdun yapılacak ciddi anlamda katkı sağlanmış olacak. Bir önceki yıl 13 bin 500 civarında öğrenci yurdu yerimiz müsait oluyordu. Şu anki kapasitemiz 15 bine çıktı. Kısmetse bu yurtlarda yapıldıktan sonra Bursa'daki yurt kapasitemiz 19 bine çıkmış olacak."

"Bursa'ya 4-5 milyar liralık yatırım yapmış olacağız"

Yaklaşık 40 yıldır hizmet veren Mudanya Stadı'nın Gençlik ve Spor Bakanlığınca yeniden yapılacağını belirten Gürkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlik ve Spor Bakanımızın bizzat seçim döneminde gelip Mudanya'da hemşehrilerimize söz verdiği Mudanya Stadı da yatırım kapsamına alındı. Yakın dönemde projeleri hayata geçirilip yıkım işlemleri başlayacak. Mudanya'daki hemşehrilerimize en kısa sürede nasıl hizmet ettirebiliriz onun derdinde olacağız. Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleriyle Bursa'ya 4-5 milyar liralık yatırım yapmış olacağız. Bursa'daki gençlerimize ciddi anlamda hizmet için önem arz ettiğini düşünüyorum. Bursa'ya hayırlı olsun."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Gençlik, Eğitim, Güncel, bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'ya 4-5 Milyar Liralık Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:59 Ersin Düzen’den Acun Ilıcalı’ya canlı yayında tarihi ayar Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar
08:30 Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na FETÖ operasyonu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu
08:29 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Lemina’nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina'nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti
07:24 Kulisler yangın yeri: AK Parti’de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak
07:22 Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar Tutuklananlar arasında hakimler de var Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar! Tutuklananlar arasında hakimler de var
14:58 Dilan Çıtak ile Levent Dörter boşanıyor mu Çiftin paylaşımları kafa karıştırdı Dilan Çıtak ile Levent Dörter boşanıyor mu? Çiftin paylaşımları kafa karıştırdı
14:44 Muslera mı Günay mı Okan Buruk’un derbide kime forma vereceği kesin gibi Muslera mı Günay mı? Okan Buruk'un derbide kime forma vereceği kesin gibi
14:37 İş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti İş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti
14:18 Daha önce 2 kere aynı senaryo yaşandı Galatasaray taraftarı derbiye yine Kur’an ile gidiyor Daha önce 2 kere aynı senaryo yaşandı! Galatasaray taraftarı derbiye yine Kur'an ile gidiyor
14:16 Çankırı Tuz Mağarası’ndaki çürümeyen eşek ve tavşan görenleri şaşırtıyor Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek ve tavşan görenleri şaşırtıyor
13:52 Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, turne için gittiği ülkede uçaktan üstsüz bir şekilde indi Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, turne için gittiği ülkede uçaktan üstsüz bir şekilde indi
13:46 Bebeğini klozete bırakan anne gençliğini cezaevinde geçirecek Bebeğini klozete bırakan anne gençliğini cezaevinde geçirecek
13:45 Bakanlık, vatandaşı kandıran 14 zeytinyağı markasını ifşa etti Bakanlık, vatandaşı kandıran 14 zeytinyağı markasını ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 10:19:30. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'ya 4-5 Milyar Liralık Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.