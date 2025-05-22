Bursa'ya Yeni Spor Tesisi Müjdesi - Son Dakika
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Bursa'ya Yeni Spor Tesisi Müjdesi

22.05.2025 12:52  Güncelleme: 13:57
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yunuseli Mahallesi'ne inşa edilecek yeni spor tesisinin temelini attı. Tesis, gençlere sağlıklı bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor ve Bursa'nın spor kenti olma hedefinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yunuseli Mahallesi'ne kazandırılacak spor tesisinin ilk harcını döktü. Bozbey, "Birçok yerde düşündüğümüz bu tesisleri yaşama geçirdiğimizde Bursa, sporun da başkenti olacaktır" dedi.

"Bursa'nın spor başkenti olması" hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kente modern bir spor tesisi daha kazandırıyor. Yunuseli Mahallesi'ne inşa edilecek tesis, 3 bin metrekarelik alanda yer alacak. Tesiste sentetik çim saha, kafeterya, sosyal hizmet binası, soyunma odaları, duşlar ve çevre düzenlemesiyle birlikte kapsamlı bir spor ve yaşam alanı olacak.

Temel atma törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, yöneticiler, Yunuseli Mahallesi Muhtarı Mesut Sakar ve vatandaşlar katıldı.

"Bursa, sporun da başkenti olacaktır"

Bozbey, törende yaptığı konuşmada, sadece bir tesisin değil, aynı zamanda geleceğe yapılan bir yatırımın, umutların ve sağlıklı nesillerin temelini atmanın da heyecanını yaşadıklarını belirtti. Yunuseli'nin hem eski yerleşim bölgesi olduğunu hem de nüfusunun yoğun biçimde arttığını söyleyen Bozbey, ilerleyen günlerde yeni kültürel tesislerin temellerini atacaklarını dile getirdi.

Halkın oturduğu bölgede mutlu, huzurlu ve geleceğe güvenle bakabilmesi için hizmetlerini sürdürdüklerini ifade eden Bozbey, şunları kaydetti:

"Bu süreç, muhtarımızın talebiyle başlamıştı. Söz verdik; 'Önce yer bulalım' dedik. Daha sonra ramazan ayında gençler toplanarak 'Spor tesisi ne zaman olacak?' diye sordular. Bizler de 'Merak etmeyin gençler. Biz sözümüzü verdik. İnşallah yeri de temin ettiğimizde çalışmalara başlayacağız' dedik. İşte bugün 'Bismillah' diyoruz. Kısa sürede bitirilecek ve mahallemize teslim edilecek. Gençlerimiz sadece arkadaşlarıyla değil, aileleriyle birlikte buraya gelecek. Hem güzel zaman geçirecekler hem de kötü alışkanlıklardan uzak durmuş olacaklar. En önemlisi çocuklar gülümseyecek. Bütün çabamız bu yönde. Birçok yerde düşündüğümüz bu tesisleri yaşama geçirdiğimizde Bursa, sporun da başkenti olacaktır."

"Bursa'yı spor, eğitim ve kültür kenti yapma çabamız var"

Nilüfer'de yaptıkları İbrahim Yazıcı Spor Tesisi'nin benzerini Yıldırım ve Osmangazi'ye kazandırmak için planlama çalışması yaptıklarını anlatan Bozbey, yer konusunda çaba gösterdiklerini, yer teminini çözdükleri zaman Bursa'ya en az iki adet 4-5 bin seyirci kapasiteli futbol sahası kazandıracaklarını açıkladı.

Amatör spora destek verilmesiyle Bursaspor'un geleceğinin de garanti altına alınacağını söyleyen Başkan Bozbey, "Oralarda yetişen başarılı çocuklarımız, Bursaspor'a gelecektir. Bursa, futbolda olduğu gibi yapacağımız salon yatırımlarıyla voleybol, hentbol ve diğer branşlarda da merkezi konuma gelecektir. Bursa'yı spor, eğitim ve kültür kenti yapma çabamız var. Örnek olacak tesislerin açılışını hep birlikte yapacağız. Gelişen bu bölge için çeşitli projelerimiz var. Özellikle ulaşım ve alternatif yollarla ilgili düzenlemelerimiz var. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yunuseli Mahalle Muhtarı Mesut Sakar ise 100 yıllık geçmişi bulunan mahallede gençlerin ve çocukların spor yapabileceği tesis sıkıntısı olduğunu anlatarak, Başkan Bozbey'in sayesinde mahallenin önemli bir ihtiyacının giderilmiş olduğunu belirtti. Sakar, Bozbey'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Mahalle Muhtarı Sakar ve spor kulüplerinin yöneticileri tarafından Başkan Bozbey'e çeşitli hediyeler takdim edildi. Daha sonra Başkan Bozbey ve protokol üyeleri tarafından Yunuseli Spor Tesisi için ilk harç döküldü.

Kaynak: ANKA

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