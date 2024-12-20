Bursa Yeni Yıl Meydanı'nda Coşku Doruğa Ulaştı - Son Dakika
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Bursa Yeni Yıl Meydanı'nda Coşku Doruğa Ulaştı

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yeni Yıl Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle 2025'i karşıladı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği alanda çeşitli aktiviteler ve yerel lezzetler sunuldu.

20.12.2024 14:41  Güncelleme: 15:04
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, yeni yıl coşkusunu Bursa Yeni Yıl Meydanı'nda vatandaşlarla paylaştı. Başkan Bozbey, 31 Aralık akşamına kadar etkinliklerin devam edeceği meydana herkesi beklediklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür A.Ş. tarafından Eski Atatürk Stadyumu alanında oluşturulan 'Bursa Yeni Yıl Meydanı', 2025'in heyecanını kentin merkezinde yaşatmaya devam ediyor. 31 Aralık 2024 tarihine kadar birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak meydan, Bursalılardan yoğun ilgi görüyor. Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey de Yeni Yıl Meydanı'nı ziyaret ederek, 2025'in coşkusunu vatandaşlarla paylaştı.

Stantları gezerek işletme sahipleri ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Bozbey, eşi Seden Bozbey ile yeni yıl için çeşitli hediyelik eşyalar da satın aldı. Alandaki yapay kar yağışı altında Bursalılarların heyecanına ortak olan Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey, alanda Bursa'nın yerel lezzetlerinin de tadına baktı.

Meydanda kurulan sahnedeki DJ performansıyla gün boyu yeni yıl coşkusu yaşayan vatandaşlar, alanda karşılaştıkları Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bursa'nın yeni buluşma noktası olan alana çocuklarıyla birlikte gelen aileler, atlı karınca, tren, etkinlik alanları, fotoğraf çekim köşeleri, buz pisti ve yapay kar yağışı ile doyasıya eğlendi.

Başkan Bozbey, Türk milletinin ve dünyanın yeni yılını kutladı. Yeni yılın dünyaya barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Başkan Bozbey, şunları söyledi:

"Bursalıların sosyalleşmesini hedefliyoruz"

"Bursa'da uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir yeni yıl meydanı hazırlandı. Sokak kültüründe farklı bir proje gerçekleştirdik. Bursa'da yıllardır olmayan ahengi ve mutluluğu kente taşıdık. Bu tür etkinlikleri farklı alanlarda yapmaya devam edeceğiz. Bursalıların sosyalleşmesini, bir araya gelmesini hedefliyoruz. Birlik beraberliğe, dayanışmaya ve kucaklaşmaya ihtiyacımız var. İyi günde kötü günde birbirimizin yanında olmaya ihtiyacımız var. O yüzden bu alanları çok önemsiyoruz. Yeni Yıl Meydanı'nı her yıl daha da büyüterek, daha görkemli hale getirerek Bursalılarla buluşturacağız."

"Çoluk çocuk herkesi alana bekliyoruz"

Yeni Yıl Meydanı'nda etkinliklerin 31 Aralık akşamına kadar devam edeceğini hatırlatan Başkan Bozbey, "Bursalıların mutlaka meydana gelmesini, gezmesini arzu ediyorum. Farklılığı burada göreceklerdir. Yeni yıl coşkusunu burada yaşayacaklardır. Çoluk çocuk herkesi alana bekliyoruz. Herkese sağlıklı, huzurlu mutlu yeni yıllar diliyorum" diye konuştu.

Bursa Yeni Yıl Meydanı\'nda Coşku Doruğa Ulaştı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Yeni Yıl Meydanı'nda Coşku Doruğa Ulaştı - Son Dakika

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