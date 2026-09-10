Bursa Yıldırım'da 2 kişi mağaza önündeki tişörtleri çalıp kaçtı
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir giyim mağazasının önüne gelen 2 kişi, askıda sergilenen tişörtlerden beğendiklerini çalıp kaçtı. Çalışanların ürünlerin eksik olduğunu fark etmesi üzerine polis, şüphelilerin kimliğini tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
BURSA'da giyim mağazasının önüne gelen 2 kişi, askıdaki tişörtlerden beğendiklerini çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde Yıldırım ilçesindeki bir giyim mağazasında meydana geldi. 2 kişi, mağaza önündeki askıda sergilenen tişörtlere bakmaya başladı. Çalışanların yoğunluğunu fırsat bilip, seçip, beğendikleri tişörtleri çalan 2 şüpheli hızla uzaklaştı. Bir süre sonra ürünlerin eksik olduğunu fark eden iş yeri çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince tişörtlerin çalındığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
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