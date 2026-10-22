Bursa Yıldırım\'da drift atan otomobil motosiklete çarptı, o an kask kamerasında

Bursa Yıldırım'da drift atan otomobil motosiklete çarptı, o an kask kamerasındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kavşakta drift atan otomobil, kontrolünü kaybedip savrularak hareket halindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı; çarpma anı ise başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
BURSA'da kavşakta sürücüsünün drift attığı otomobilin motosiklete çarptığı kaza, başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
Kaza, Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşakta sürücüsünün drift atarken kontrolünü yitirdiği otomobil, savrulup hareket halindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Bu arada kaza, başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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