Bursa Yıldırım'da silah sesleri üzerine operasyon! Evde 2 ruhsatsız tüfek ve esrarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Yıldırım'da devriye gezen polis ekipleri, silah sesi üzerine bir eve operasyon düzenledi. Tüfekle ateş açtığı belirlenen şüpheli gözaltına alınırken evinde 550 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 6 dolu kartuş bulundu; şüpheli daha sonra tutuklandı.
BURSA'da tüfekle ateş açan şüpheli, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.
Merkez Yıldırım ilçesinde devriye görevi yürüten polis ekipleri, duyulan silah sesleri üzerine G.P.'nin ikametine operasyon düzenledi. Ekipler, evinden tüfekle ateş açtığı belirlenen G.P.'yi gözaltına aldı.
Operasyonda, 550 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek, 1 adet 9.19 mm çapında ruhsatsız tabanca, şarjöre basılı vaziyette 6 dolu kartuş ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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