Bursa Yıldırım'da tekstil atölyesinde yangın! Çıkış nedeni araştırılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Yunusemre Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların dumanları görerek yaptığı ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü; atölyede hasar meydana geldi.
Bursa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Saat 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi 5'inci Er Sokak'ta bulunan bir tekstil atölyesinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tekstil atölyesinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?