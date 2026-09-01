Bursa Yıldırım'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi, 55 bin lira tutarındaki şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa Yıldırım'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi, 55 bin lira tutarındaki şüpheli gözaltına alındı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 parça halinde toplam 1 kilo 210 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 55 bin lira ele geçirildi. Hırsızlık suçundan 11 yıl 8 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli S.Ö. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanların yakalanmalarına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerin, zanlı S.Ö'nün ikametinde yaptığı aramada, 3 parça halinde toplam 1 kilo 210 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 55 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve hırsızlık suçundan 11 yıl 8 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen S.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Hırsızlık, Yıldırım, Güvenlik, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Yıldırım'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi, 55 bin lira tutarındaki şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Yıldırım'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi, 55 bin lira tutarındaki şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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