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Bursalı gazeteci oğluna böbreğini verdi

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde 50 yıllık yerel gazetenin sahiplerinden Ertan Tetik, 2.5 aydır hastanede tedavi gören ve 2 böbreği de iflas eden 21 yaşındaki oğluna böbreğini verdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde 50 yıllık İznik Gazetesi'nin sahiplerinden ve basın kartı sahibi 2 çocuk babası Ertan Tetik'in üniversite son sınıf öğrencisi oğlu Mert Tetik 2.5 aydır hastanede böbreklerinden tedavi görüyordu. 2 böbreği de iflas eden Tetik'in böbrek nakline ihtiyacı vardı. Babası Ertan Tetik'in böbreği uyum sağladı ve bugün özel bir hastanede nakil gerçekleşti. Ameliyatın başarılı geçtiği öğrenildi.