Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Teksaslı Bursasporlular Derneği'nin İftar Programına Katıldı

(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Teksaslı Bursasporlular Derneği'nin Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda düzenlediği geleneksel iftar programına katıldı.

Teksaslı Bursasporlular Derneği tarafından, ramazan ayının birlik ve beraberliğini paylaşmak amacıyla düzenlenen geleneksel iftar organizasyonu, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda, Bursaspor camiasını bir araya getirdi. Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan ve CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın da katıldığı iftarda birlik mesajı verildi.

Bursaspor tribün lideri Selim Kurtulan'a gördüğü tedavi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Aydın, "Bayramımız yaklaşıyor. Allah önce Kadir Gecesi'ne, sonrasında Ramazan Bayramı'na eriştirsin" dedi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ise birlik vurgusunda bulunarak, "Allah'ın izniyle inşallah önümüzdeki sene bu zamanlarda Süper Lig'e çıkacağımız iftarda birlikte oluruz" ifadelerini kullandı.

Bursaspor tribün lideri Selim Kurtulan da kendisine yönlendirilen iyi dilekleri "İyi ki varsınız" diyerek cevapladı.