BURULAŞ ağustosta 21 milyonu aşkın yolcu taşıdı, 5,6 milyon kişi indirimli yararlandı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım iştiraki BURULAŞ, ağustos ayında 21 milyondan fazla yolcu taşıdı. Toplu ulaşımdan 5,6 milyondan fazla yolcu da indirimli olarak yararlandı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, "Hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu ve kaliteli yolculuk yapabilmesi için yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım iştiraki BURULAŞ'ın ağustos ayı istatistikleri belli oldu. BURULAŞ otobüsleri, yılın sekizinci ayında 13 milyon 867 bin yolcu taşırken raylı sistemlerden 7 milyon 283 bin yolcu yararlandı. Ağustosta BURULAŞ, toplam 21 milyon 150 bin yolcu taşıdı. Günlük ortalama rakamlarla otobüslerde 447 bin 346, raylı sistemlerde ise 234 bin 943 yolcu taşındı.

4 YOLCUDAN BİRİ İNDİRİMLİ YARARLANDI

Ağustos ayı boyunca 272 bin 920 tam, 110 bin 806 öğrenci abonman yolcu taşındı. Otobüslerde 765 bin 672, raylı sistemlerde 709 bin 674 olmak üzere toplamda 1 milyon 475 bin 346 indirimli aktarma sayısına ulaşıldı. Öğrenci indirimiyle yapılan biniş sayısı ise otobüslerde 2 milyon 636 bin 608, raylı sistemlerde 1 milyon 514 bin 204 olmak üzere toplam 4 milyon 150 bin 812'yi buldu. Büyükşehir Belediyesi sübvansiyonuyla toplam 5 milyon 626 bin 158 yolcu, toplu ulaşımdan indirimli olarak yararlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'da toplu taşımayı özendirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Gittiğin kadar öde' uygulamasında 803 bin 94 kez iade yapıldı. 65 yaş üstü ve engelli vatandaşları ücretsiz taşıyan BURULAŞ, dini ve resmi bayramlarda tüm vatandaşlara sunduğu ücretsiz toplu ulaşım hizmetini, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da uyguladı.

BUDO'YU 81 BİN 235 KİŞİ TERCİH ETTİ

Raylı sistem hatlarında; BursaRay'da 6 milyon 811 bin 14, T1 tramvay hattında 179 bin 887, T2 tramvay hattında 214 bin 726, T3 tramvay hattında 77 bin 630 olmak üzere toplam 7 milyon 283 bin 257 kişi taşındı. Gece seferlerinden ise 2 bin 560'ı Bursaray, 3 bin 140'ı otobüs olmak üzere toplam 5 bin 700 kişi yararlandı. Bursa ile İstanbul arasında ekonomik ve güvenli deniz ulaşımı sağlayan Bursa Deniz Otobüsleri'ni (BUDO) ise 81 bin 235 kişi tercih etti. Terminalden Yenişehir Havalimanı'na ulaşım sağlayan 80T hattında da bin 667 yolcu taşındı. Bursa Otobüs Terminali'nden 1 milyon 254 bin 685 yolcu geçişi gerçekleşti.

380 BİN 184 PARKLANMA

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki cadde üzerlerindeki ücretsiz açık otoparklarda 32 bin 402, ücretli otoparklarda 94 bin 110 olmak üzere toplam 126 bin 512 parklanma yapıldı. Ücretsiz kapalı otoparklarda ise 62 bin 298, ücretli kapalı otoparklarda da 191 bin 374 olmak üzere toplam 253 bin 672 parklanma oldu. Böylelikle toplamda 380 bin 184 parklanma sayısına ulaşıldı. Ağustos ayı içerisinde kişileştirme ofislerinden 60 bin 279, web ve mobilden 654 bin 20, mobil araçlardan da 141 olmak üzere BursaKart mecralarında toplam 125 bin 840 işlem yapıldı.

"ÖNCELİĞİMİZ KESİNTİSİZ, GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM"

BursaRay'a 20 yeni hafif raylı sistem aracı kazandırılacağını hatırlatan Başkan Vekili Şahin Biba, "Kesintisiz, güvenli ve konforlu bir toplu ulaşım hizmeti sunmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bursa'mızda toplu ulaşım ağını güçlendirmek için kapsamlı bir planlama ve strateji dahilinde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede hem araç filomuzu gençleştirmeye hem altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla fiziki şartları iyileştirmeye hem de alternatifleri artırmaya çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu ve kaliteli yolculuk yapabilmesi için yatırımlarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.