Burundi'de kesilen kurbanların etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında Burundi'de kesilen kurbanların etleri, ülkenin çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği organizasyon kapsamında Matana, Cankuzo ve Egozi bölgelerinde 11 bin 200 hisseye denk gelen 1600 büyükbaş kurbanlık hayvan kesildi.

Paylara ayrılarak paketlenen etler, TDV gönüllüleri tarafından ülkenin birçok noktasındaki ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Bujumbura Büyükelçisi Alp Işıklı'nın katılımıyla, nisanda meydana gelen sel nedeniyle Gatumba'dan Mubimbi bölgesine yerleştirilen afetzedelere de kurban etleri dağıtıldı.

Işıklı, AA muhabirine, nisanda yoğun yağış nedeniyle Tanganika Gölü'nün taşması sonucu bölgede yaşayanların geçici olarak Mubimbi bölgesine yerleştirildiğini söyledi.

TDV'nin organizasyonu kapsamında 18 kişilik gönüllü ekibin ülkeye geldiğini belirten Işıklı, şöyle konuştu:

"Ülkemizin ve halkımızın Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla 11 bin 200 hissenin, özellikle Müslüman kardeşlerimize ve ihtiyaç sahibi selzedelere ulaştırılacak olmasından kıvanç duymaktayız. Dost Burundili selzedelerle iki ülke arasındaki dayanışmayı bir kere daha göstermek üzere Türkiye Diyanet Vakfı ve Büyükelçiliğimiz ekibiyle burada buluştuk. Geçtiğimiz sene Kahramanmaraş'ta vuku bulan asrın felaketi nedeniyle bize yardıma gelen Burundili Emniyet Genel Müdürlüğünden 10 değerli subayı da hatırlayarak Türkiye Diyanet Vakfının ve AFAD'ın da bu dostluk vesilesiyle Burundi'ye yardım ettiğini ifade etmek isterim."

Türk halkının bağışlarıyla ülkede 11 bin 200 hisseye ulaşıldığını aktaran Işıklı, bu yardımın dünyanın en fakir ülkelerinden olan Burundi için büyük anlam ifade ettiğini vurguladı.

TDV Burundi Koordinatörü Muhammed Fatih Sarıkaya da tüm kurbanlıkların kesimini tamamladıklarını belirtti.

Selden etkilenen insanların bulunduğu kampta kurban etlerini dağıttıklarını anlatan Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Burada 3 bin 400 kişi ikamet ediyor. Biz de Türkiye Diyanet Vakfı olarak vatandaşlarımızın kıymetli emanetlerini yerine ulaştırıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bulunduğumuz ülke gerek coğrafya şartları gerekse de ekonomik yönden yoksul bir yer. Bunun üzerine böyle bir afetin yaşanması bizleri derinden üzdü. Biz de bu bölgeye vatandaşlarımızın bağışlarını ulaştırdık. Bölgeye yaklaşık 2 saatte geldik. Zor yolları aşarak ulaştık. İnşallah bütün kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştırmaya çalışacağız."