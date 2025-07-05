Burundi'nin 63. Milli Günü Ankara'da Kutlandı

Afrika ülkesi Burundi'nin Milli Gününün 63'üncü yıldönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Didace Ntureka ve Ankara'da mukim misyon temsilcilerinin yanı sıra birçok davetli katıldı.

Duran, burada yaptığı konuşmada, Afrika ile işbirliğinin son 25 yılda karşılıklı saygı ve eşit ortaklık ilkelerine dayalı çok boyutlu bir nitelik kazandığını belirterek, "Diplomatik ilişkilerin tesisinden bu yana iki ülke arasındaki işbirliğinin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda güçlenmesinden memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki üst düzey temasların önemini vurgulayan Duran, Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye'nin eşi Angeline Ndayishimiye'nin Türkiye ziyaretinden duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Duran bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2017'de başlattığı ve kurucusu olduğu 'Sıfır Atık' Girişimi hakkında görüşmeler yapıldığını hatırlattı.

"Başarılar, ortak iradenin meyveleri"

İki ülke arasındaki ticaret hacminin büyümesinden memnuniyet duyulduğunu belirten Duran, "Önümüzdeki yıllarda ticari işbirliğimizi geliştirme ve portföyümüzü çeşitlendirme potansiyeli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Duran ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla sağlanan kalkınma yardımlarının da genişlemeye devam ettiğine dikkati çekti.

Bujumbura'daki Türkiye Maarif Vakfı okullarının 300'den fazla öğrenciye eğitim sağladığını belirten Duran, "Burundili gençlerin Türk dili ve kültürüne gösterdiği ilgi hem anlamlı hem de umut verici." diye konuştu.

Türkiye burslarından yararlanan Burundili öğrencilerin sayısının da önemli ölçüde arttığına dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

"Bu başarılar, hem Türkiye hem de Burundi tarafından paylaşılan, ilerleme, refah ve karşılıklı anlayış için el ele çalışma yönündeki ortak iradenin meyveleridir."

Türkiye, Afrika'da barışa yönelik her çabayı destekliyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında imzalanan barış anlaşmasının da memnuniyetle karşılandığını ifade eden Duran, Türkiye'nin Afrika'da barışın tesis edilmesine yönelik her çabayı desteklediğinin altını çizdi.

Duran, "Bu anlaşmanın uygulanmasının, her iki ülke halklarının barış ve refahının yanı sıra bölgede istikrar ve kalkınmaya katkıda bulunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.