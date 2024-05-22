Burundili Bisibo Amani, işitme engelli bireyler için yaptığı çalışmalarla Uluslararası İyilik Ödülü'nü kazandı - Son Dakika
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Burundili Bisibo Amani, işitme engelli bireyler için yaptığı çalışmalarla Uluslararası İyilik Ödülü'nü kazandı

Burundili Bisibo Amani, işitme engelli bireyler için yaptığı çalışmalarla Uluslararası İyilik Ödülü\'nü kazandı

Burundili Bisibo Amani, ülkesinde işitme engelli bireyler için yaptığı çalışmalarla Uluslararası İyilik Ödülü'nün sahibi oldu. Amani, işitme engellilerin eğitim ve hayatta karşılaştığı zorlukları fark ederek, bir dernek kurdu ve sağır çocuklara okuma yazma eğitimi veren bir merkez açtı. Ayrıca su kuyusu projeleri, kurban projeleri ve evsiz kalan insanlara ev tahsis etme gibi birçok projeyi hayata geçirdi. Amani, gelecekte daha büyük bir merkez kurmayı planladığını belirtti.

22.05.2024 20:57
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MEHMET ŞAH YILMAZ/IRMAK AKCAN - Sivil toplum çalışmaları yürüten Burundili Bisibo Amani, ülkesinde işitme engelli bireyler için yaptığı çalışmalarla onlarca kişiye dokunarak Uluslararası İyilik Ödülünün sahibi oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 7.'sini düzenlediği etkinlikte ödül alan Amani, ülkesinde yaptığı sivil toplum çalışmaları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Amani, insanlara yardım etme macerasının okulda sınavlara çalışırken işitme engelli Madina'nın sınıfına denk gelmesiyle başladığını, insanlara yardım etmede kendisine ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Madina'ya bir Müslüman olarak neden "İşitme Engelliler Kilisesi" adlı bir sınıfta olduğunu sorduğunu dile getiren Amina, ülkesindeki camilerde işitme engellilerin faydalanabileceği hizmetler olmadığını fark ettiğini belirterek, "Madina aracılığıyla birçok işitme engelli insanla tanıştım. İşitme engellilerin başta eğitim olmak üzere hayatın birçok yerinde zorluklarla karşılaştığını fark ettim." diye konuştu.

Amani, dernek faaliyetlerine ilişkin şunları söyledi:

"Liseyi bitirdiğimde yaptığım ilk şey bu derneği kurmak oldu. Bu dernekle birlikte farklı insanlarla konuşmaya başladım ve onlara özellikle Müslüman toplumuna yardım etmemiz gerektiğini gösterdim. İlk projeme sağır çocuklarla başladık. Sağır çocuklara okuma yazma eğitimi veren bir merkezdi ve o merkez yavaş yavaş büyüdü, şimdi bir okul oldu. 25 çocukla başladım. Şimdi 75 çocuğa ulaştık."

20 yaşındaki Amani, henüz küçük olduğunu, dolayısıyla projelerini insanlara sunarken zorluklarla karşılaştığını ifade etti. Amani, diğer bir zorluğun ise fikirlerinin ülkede daha önce çalışılmamış alanlarda olmasından dolayı insanların kendisinin vizyonunu anlayamaması olduğunu söyledi.

Hayata geçirdiği bütün projelerden gurur duyduğunu, bunlardan en önemlisinin ise IQRA Eğitim Merkezi olduğunu ve burada 32 kişinin çalıştığını belirten Amani, bunun yanında su kuyusu projeleri, yaklaşık 1500 hayvanın kesildiği ve 150 kişinin çalıştığı kurban projeleri olduğunu aktardı.

Amani, Dayanışma Projesinde ise yaşadıkları yerde suyun yükselmesinden dolayı evsiz kalan insanlara evler tahsis edildiğini, 50 aileden 13'ünü ev sahibi yaptıklarını belirtti.

Ülkenin Çocukları Projesinde de sokakta yaşamak zorunda kalan çocuklara yatılı okul ile hem kalacak yer hem de eğitim sağladıklarını, 40 çocuğun bu proje kapsamında yardım aldığını belirten Amani, IQRA adlı projeyle 75 yetim veya öksüz çocuğa yardım edildiğini söyledi.

Amani, IQRA kapsamında oluşturulan okulun ülke genelindeki sınavlarda 120 okuldan ilk 10'a girdiğini aktardı.

"Organizasyon tarafından toplamda 560 çocuğa belirli aralıklarda yardım yapılıyor. Diyanet'in yardımı ile 15 bin kişiye kurban yardımı yapıldı." ifadesini kullanan Amani, gelecekte içinde kütüphanesi, medresesi, camisi olacak, 400 çocuğa yardım edebilecek bir merkez yapmayı planladıklarını belirtti. Amani, merkez için Bujumbura'da arazilerinin olduğunu ama buraya yapılacak binalar için desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Kurban, İyilik, evsiz, Sivil Toplum, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

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